Esta serie es una perfecta entre 'The Walking Dead' y 'Lost', y está en streaming

Es inevitable pensar en Lost cuando se habla de grandes producciones que han marcado un antes y un después en la televisión. Y lo mismo sucede con The Walking Dead. Ambas series demostraron que el misterio, los enigmas sin resolver y la sensación de encierro podían atrapar al público semana tras semana. Además, también dejaron claro que los relatos de supervivencia donde los monstruos eran tan peligrosos como los propios humanos tienen madera para convertirse en fenómenos globales.

Entre esas dos referencias televisivas existe una producción reciente que combina lo mejor de ambas: criaturas inquietantes, una comunidad atrapada y un enigma que no deja de crecer a medida que pasan los episodios. Una propuesta que logra ser tan adictiva como sus predecesoras, pero con una identidad propia marcada por el suspense y el terror.

From: un pueblo maldito del que nadie puede escapar

La trama de From arranca en un pueblo misterioso al que, una vez entras, nunca puedes salir. Los recién llegados descubren rápidamente que al caer la noche aparecen criaturas monstruosas que atacan a cualquiera que se aventure fuera de casa. La única opción de los habitantes es seguir reglas estrictas y tratar de sobrevivir mientras buscan sin éxito una salida.

Más allá de los elementos de terror, la serie construye un drama coral cargado de secretos, alianzas frágiles y tensiones constantes. Cada personaje tiene un pasado oculto que condiciona su presente y el pueblo mismo se convierte en un enigma lleno de símbolos y preguntas sin respuesta. La amenaza externa de las criaturas ni siquiera es lo verdaderamente inquietante, esa sensación está en cómo las personas gestionan el miedo, el aislamiento y la desesperanza.

Con un tono opresivo y un guion muy trabajado, From convierte cada episodio en un reto para el espectador, que al igual que los protagonistas busca pistas para entender la naturaleza de ese lugar imposible.

From está disponible en HBO Max y es una propuesta ideal para quienes buscan una serie que combine misterio, terror y la tensión constante de no saber qué se es lo que va a suceder en la siguiente escena.