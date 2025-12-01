Este podría ser el precio de Steam Machine y no sería tan alto como se comentaba

Valve confirmó hace unas semanas que Steam Machine, su nueva apuesta por llevar el PC-gaming al salón, no será un dispositivo subvencionado como las consolas tradicionales, sino que se venderá “al precio de un PC con especificaciones equivalentes”. Este planteamiento marca una diferencia clara frente a las estrategias habituales de consolas como PS5 o Xbox, que suelen asumir pérdidas en el hardware para compensarlas luego con la venta de juegos. Debido a esta filosofía, el precio de Steam Machine se perfila como significativamente más alto que el de una consola estándar. Al estimar un PC con componentes equivalentes, CPU AMD Zen 4, GPU RDNA3, 16 GB de RAM, 8 GB VRAM, SSD, etc., los analistas sitúan su coste real en un rango cercano a los 700–800 dólares.

En función de tarifas, impuestos y distribución regional, el precio final podría superar los 800 euros, colocándola más cerca del terreno de un PC compacto de gama media-alta que del de una consola asequible, pero con un precio adaptado al de PS5 Pro, la consola más potente de la actualidad. Aun así, Valve defiende que Steam Machine ofrecerá ventajas difíciles de replicar en un PC montado por el usuario: un formato compacto pensado para el salón, funcionamiento silencioso, integración nativa con mandos y controladores, facilidad de uso (plug-and-play con televisión), y compatibilidad optimizada con su ecosistema.

Estos elementos, según la compañía, justifican un coste superior al de las consolas tradicionales, aunque el precio se mantenga por debajo del de un PC de gama alta. Para muchos jugadores, la decisión de Valve representa un punto de fricción importante. Quienes buscaban una “consola de salón barata con biblioteca de Steam” podrían sentirse decepcionados si Steam Machine termina costando lo mismo que un PC medianamente potente.

Steam Machine, una nueva alternativa para los amantes del PC

Con todo esto, Steam Machine no nace como una consola tradicional barata, sino como una alternativa compacta y lista para el salón al PC gaming, pero su precio apunta a ser moderadamente elevado, pero su propuesta busca un equilibrio entre potencia, comodidad y simplicidad. El éxito dependerá de cuánto valoren los usuarios ese equilibrio frente al coste que supone.

Steam Machine representa una apuesta poco convencional que rompe con el modelo clásico de consola. Valve no busca competir en precio con PlayStation 5 o Xbox Series X, sino ofrecer una puerta de entrada directa al ecosistema del PC en formato de salón. Este enfoque implica asumir un precio más elevado, pero también pone el acento en la libertad, la compatibilidad y la longevidad propias del juego en PC. El desafío estará en convencer al público de que esa flexibilidad y comodidad compensan la diferencia de coste. Si el mercado responde positivamente, la Steam Machine podría consolidarse como una alternativa real entre consola y PC; si no, quedará como un experimento más en el intento de equilibrar potencia, accesibilidad y precio en un sector cada vez más exigente.