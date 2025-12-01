El director de 'Star Wars: Starfighter' revela cuál es la inspiración de la trilogía original

Shawn Levy, el director encargado de encabezar Star Wars: Starfighter, ha revelado cuál es la mayor inspiración de la trilogía original. Lo mejor de todo es que podría ser toda una sorpresa para muchos seguidores de la saga. Protagonizada por Ryan Gosling, la próxima película de Star Wars se anunció hace unos meses, aunque la mayor parte de los detalles de la trama se mantienen en secreto.

El propio Shawn Levy ha tenido especial cuidado en no revelar demasiada información, pero sí que ha confirmado que la próxima entrega será similar a lo que de alguna manera se vio en El Retorno del Jedi. En cuanto a por qué Star Wars: Episodio VI fue un punto de inflexión, el director explicaba que, para él, la película consiguió un equilibrio de tono perfecto.

Shawn Levy capitaneará la próxima entrega de 'Star Wars'

Así lo explicaba:

Es El Retorno del Jedi por la combinación de temática, aventura, sentimiento y espectáculo. De alguna manera, esa película me encantó. La vi muchísimas veces en el cine y se me quedó grabada. Hay momentos en los que estoy en el set y siento que ese chico está conmigo, en la silla del director. Como si estuviera allí haciendo realidad su sueño. Shawn Levy, sobre la próxima entrega confirmada de 'Star Wars'

La realidad es que El Retorno del Jedi tuvo una recepción generalmente positiva, pero suele situarse por detrás de las entregas que la precedieron. Sin embargo, al analizar la filmografía de Shawn Levy, resulta menos sorprendente que el Episodio VI le haya llamado especialmente la atención. Después de todo, Shawn Levy es el director de una serie de películas que mezclan aventuras con una buena dosis de humor al que, en cierta manera, se hace referencia.

Además, Shawn Levy también dirigió varios episodios de Stranger Things, serie de la que también es productor. Aunque Star Wars: Starfighter se inspira en El Retorno del Jedi en muchos aspectos, también se prevé que se aleje de esa película por varios aspectos. Cabe destacar que la película no es ni una secuela ni una precuela. La realidad es que se ambienta unos cinco años después de la última entrega, pero su historia está desconectada de Rey y los eventos de la trilogía de secuelas Star Wars que lidera Disney.

Con una fecha de lanzamiento en la que todavía habrá que esperar más de un año, pasará bastante tiempo antes de que se publique un tráiler oficial. Eso sí, más información sobre la trama de la película debería comenzar a surgir a medida que el año que viene avance. Precisamente, 2026 ya está preparado para ser un gran año para la franquicia, con The Mandalorian & Grogu programada para estrenarse el 22 de mayo.