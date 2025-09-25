Se filtran los precios oficiales en España de las ROG Xbox Ally, las primeras consolas portátiles de Xbox

La industria de los videojuegos sigue sumida en una vorágine de anuncios y nuevas consolas. Tras la llegada de la Nintendo Switch 2 a las tiendas de todo el mundo, ahora es Microsoft la que da el salto al mundo de las portátiles con su Xbox. En realidad, se trata de una máquina fabricada por Asus y llegarán a tiendas el 16 de octubre en dos versiones: ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

Aunque se esperaba que en la noche de este jueves a este viernes se abriesen los plazos para poder reservar la nueva videoconsola, los precios finales que las máquinas Xbox portátiles tendrán en España ya se están difundiendo en redes sociales como X.

Según las filtraciones, sonsacadas de algunas conocidas tiendas de tecnología, establecen que la ROG Xbox Ally se venderá con un precio base de 599 euros, mientras que su hermana mayor, la ROG Xbox Ally X, una versión más potente y mejorada, lo hará a 899 euros.

El modelo base, ROG Xbox Ally, incorpora un procesador AMD Ryzen Z2 A, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, pensada para priorizar la eficiencia energética sin comprometer el rendimiento gráfico. Xbox ha señalado que es ideal para sesiones de juego largas en cualquier parte.

Por otro lado, ROG Xbox Ally X eleva la apuesta con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, pensado para ofrecer una experiencia superior (mejores tasas de fotogramas, gráficos más nítidos e inteligencia artificial mejorada). Este modelo contará con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD.

Esta es la primera incursión de la marca de videojuegos de Microsoft, Xbox, en el mundo de las consolas portátiles, que desde el lanzamiento de Switch de Nintendo en 2017 y de la Steam Deck de Valve vive una nueva juventud, a pesar de la competencia de móviles y tabletas.