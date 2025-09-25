PlayStation sorprendió con God of War en el State of Play, pero no como los usuarios esperaban

La franquicia God of War es una de las más icónicas en la historia de PlayStation, y en 2025 cumple nada menos que 20 años desde el lanzamiento de su primera entrega en PlayStation 2. Con semejante aniversario, muchos jugadores esperaban que Sony preparara algo grande, ya sea un remake, una remasterización o incluso una nueva entrega de la saga protagonizada por Kratos.

Las especulaciones aumentaron a medida que se acercaba el State of Play de septiembre, donde la presencia de la franquicia estaba prácticamente confirmada. Sin embargo, lo que se anunció en el evento terminó por sorprender… aunque no de la forma en que los seguidores de Kratos hubieran imaginado.

Sony presenta un nuevo mando inspirado en God of War

Durante la presentación, Sony reveló un nuevo mando DualSense inspirado en el 20.º aniversario de God of War, dejando de lado cualquier anuncio relacionado con juegos. El diseño del dispositivo está inspirado en el propio Kratos: un tono gris cenizo como base, atravesado por la icónica franja roja que simula el tatuaje del Fantasma de Esparta y con detalles en los botones frontales y gatillos. En la parte trasera aparece grabado el texto “God of War: 20th Anniversary”.

El mando estará disponible en cantidades limitadas a un precio de 84,99 dólares, ligeramente superior al de los modelos estándar. Su lanzamiento aún no tiene fecha exacta, ya que dependerá de la región, pero las reservas comenzarán el 3 de octubre de 2025 a través de la PlayStation Store y distribuidores seleccionados.

Aunque forma parte de las celebraciones oficiales que ya habían arrancado meses atrás con nuevo contenido cosmético en God of War Ragnarok, la comunidad no recibió la noticia con demasiado entusiasmo. Muchos esperaban un nuevo proyecto, se rumorea desde hace tiempo un título ambientado en Egipto o incluso un regreso a la Grecia clásica, y consideran que el anuncio de un accesorio resulta insuficiente para una fecha tan especial.