'Five Nights at Freddy's 2' continúa confirmado fechas de estreno en países hispanohablantes

Las adaptaciones de videojuegos al mundo del cine y la televisión no paran de abrirse paso. En este sentido, los seguidores esperan con ganas la llegada de la película en acción real de The Legend of Zelda, que ya ha confirmado a sus actores principales. No obstante, una de las más inmediatas será la secuela de Five Nights at Freddy's, que sigue confirmando fechas de estreno en multitud de países.

Lista de países con fecha de estreno confirmada para 'Five Nights at Freddy's 2'

La esperada película Five Nights at Freddy’s 2 (FNAF 2), adaptación de la popular franquicia de videojuegos de terror, ha recibido finalmente una fecha oficial de estreno por parte de Universal Studios.. No obstante, no todos los territorios gozarán del mismo día de estreno. En este sentido,, mientras que otros países como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Honduras y Reino Unido la estrenarán el 5 de diciembre.

A continuación puedes ver el listado de todos los países que ya han confirmado la fecha de estreno oficial para Five Nights at Freddy's 2, que será una de las grandes adaptaciones de videojuegos que se estrenen durante este mismo año en la gran pantalla.

América Central - Por confirmar

Argentina – 5 de diciembre de 2025

Bolivia – 4 de diciembre de 2025

Brasil - Por confirmar

Canadá - Por confirmar

Chile – 5 de diciembre de 2025

Colombia – 5 de diciembre de 2025

Costa Rica - Por confirmar

Cuba - Por confirmar

Ecuador - Por confirmar

El Salvador - Por confirmar

España – 5 de diciembre de 2025

Estados Unidos – 5 de diciembre de 2025

Guatemala - Por confirmar

Guinea Ecuatorial - Por confirmar

Honduras – 5 de diciembre de 2025

México – 5 de diciembre de 2025

Nicaragua - Por confirmar

Panamá - Por confirmar

Paraguay - Por confirmar

Perú – 5 de diciembre de 2025

Portugal – 5 de diciembre de 2025

Puerto Rico - Por confirmar

Reino Unido – 5 de diciembre de 2025

República Dominicana - Por confirmar

Uruguay - Por confirmar

Venezuela - Por confirmar

La historia continúa los sucesos de la primera entrega e involucra a personajes como Mike Schmidt, su hermana Abby y Vanessa, enfrentándose nuevamente a la amenaza de William Afton junto a animatrónicos como Toy and Withered Freddy, Foxy, Chica, Bonnie, y parece que Puppet también tendrá un papel importante.