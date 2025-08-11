Novedad
'Five Nights at Freddy's 2' continúa confirmado fechas de estreno en países hispanohablantes
La lista de países que ya tienen fecha de estreno para la película 'Five Nights at Freddy's 2' se sigue ampliando
Las adaptaciones de videojuegos al mundo del cine y la televisión no paran de abrirse paso. En este sentido, los seguidores esperan con ganas la llegada de la película en acción real de The Legend of Zelda, que ya ha confirmado a sus actores principales. No obstante, una de las más inmediatas será la secuela de Five Nights at Freddy's, que sigue confirmando fechas de estreno en multitud de países.La esperada película Five Nights at Freddy’s 2 (FNAF 2), adaptación de la popular franquicia de videojuegos de terror, ha recibido finalmente una fecha oficial de estreno por parte de Universal Studios. En Estados Unidos, el estreno en cines está programado para el 5 de diciembre de 2025, una fecha que coincide con su llegada a las grandes pantallas de toda España. No obstante, no todos los territorios gozarán del mismo día de estreno. En este sentido, Bolivia recibirá la película el 4 de diciembre de 2025, mientras que otros países como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Honduras y Reino Unido la estrenarán el 5 de diciembre.
Lista de países con fecha de estreno confirmada para 'Five Nights at Freddy's 2'
A continuación puedes ver el listado de todos los países que ya han confirmado la fecha de estreno oficial para Five Nights at Freddy's 2, que será una de las grandes adaptaciones de videojuegos que se estrenen durante este mismo año en la gran pantalla.
- América Central - Por confirmar
- Argentina – 5 de diciembre de 2025
- Bolivia – 4 de diciembre de 2025
- Brasil - Por confirmar
- Canadá - Por confirmar
- Chile – 5 de diciembre de 2025
- Colombia – 5 de diciembre de 2025
- Costa Rica - Por confirmar
- Cuba - Por confirmar
- Ecuador - Por confirmar
- El Salvador - Por confirmar
- España – 5 de diciembre de 2025
- Estados Unidos – 5 de diciembre de 2025
- Guatemala - Por confirmar
- Guinea Ecuatorial - Por confirmar
- Honduras – 5 de diciembre de 2025
- México – 5 de diciembre de 2025
- Nicaragua - Por confirmar
- Panamá - Por confirmar
- Paraguay - Por confirmar
- Perú – 5 de diciembre de 2025
- Portugal – 5 de diciembre de 2025
- Puerto Rico - Por confirmar
- Reino Unido – 5 de diciembre de 2025
- República Dominicana - Por confirmar
- Uruguay - Por confirmar
- Venezuela - Por confirmar
La historia continúa los sucesos de la primera entrega e involucra a personajes como Mike Schmidt, su hermana Abby y Vanessa, enfrentándose nuevamente a la amenaza de William Afton junto a animatrónicos como Toy and Withered Freddy, Foxy, Chica, Bonnie, y parece que Puppet también tendrá un papel importante.
