Frank Cuesta, entre lágrimas, se defiende de todas las acusaciones recientes: "¿Qué más cojones queréis, que me pegue un tiro?"

Si los últimos meses no estaban siendo fáciles para Frank Cuesta, en los días recientes y en las últimas horas su situación se ha vuelto todavía más crítica. Desde que se filtraron sus audios hablando de envenenar a animalesgran parte de la opinión pública se ha vuelto contra él, incluidos algunos creadores de contenido.

Roma Gallardo ha llegado a asegurar que le “soltaría un bofetón”, pero lo más grave han sido las palabras de TheGrefg, que ha afirmado que no sabe lo que está ocurriendo, recordando que él le donó a Frank 50.000 dólares de su bolsillo. Todo esto a pesar de las últimas declaraciones de la persona que filtró estos audios, en las que no ha podido afirmar que el animalista sea un “asesino de animales”.

Parece que esta situación le ha pasado factura a Frank Cuesta, que ha realizado un directo en el que se ha derrumbado, intentando dar explicaciones entre lágrimas y asegurando que lo único que ha tenido siempre ha sido una conexión especial con los animales.

Frank Cuesta lamenta que una persona en la que confió haya “destruido” su vida

El usuario INCOsky ha recogido parte de las palabras de Frank, que insistió en que nunca se ha quedado nada de dinero y que fue muy duro consigo mismo: “Soy un bruto, un animal, un bestia, un imbécil, un mentiroso, un manipulador, lo que queráis; pero lo único que yo tenía en esta puta vida era mi conexión con los animales”.

El animalista, entre lamentos, aseguró que todo lo que ha hecho se está destruyendo día a día por culpa de Chi, hablando de él como alguien en quien confió, y quitándole importancia a lo que le dijo en los audios que ha filtrado, preguntando dónde están los animales muertos que demuestren que esas palabras se llegaron a cumplir.

Frank se defendió afirmando que no tenía ni audios ni documentos para desmentir las acusaciones que está sufriendo, asegurando que ya no tiene nada, ni paz ni tranquilidad: “La gente amenazándome, la gente diciéndome que soy una puta mierda […] ¿Qué más cojones queréis, que me pegue un puto tiro?”.

Además, el ahora creador de contenido aseguró que todo lo que se está volcando contra él no es por como ha tratado a los animales, sino por cuestiones personales de odio que buscan destruirle a él como persona.