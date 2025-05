ElXokas y su arriesgada afirmación sobre GTA VI: "Solamente no va a jugar el que no se lo pueda permitir"

A pesar de la facilidad que tiene ElXokas para hablar sobre una gran variedad de temas y de lo acostumbrados que estamos a verle opinar sobre cualquier asunto, aunque esto le cueste protagonizar polémicas como con su enfado contra Pedro Sánchez tras el apagón de la semana pasada, lo cierto es que también está muy vinculado a los videojuegos.

Teniendo en cuenta la gran repercusión que tuvo el tráiler de GTA VI que se lanzó hace un par de días, el gallego también ha querido opinar sobre el juego y lo que significará. Si bien otros streamers como IlloJuan se centraron más en lo mostrado en este vídeo, Xokas ha querido ir más allá, lanzando una comprometida afirmación sobre la cantidad de usuarios que lo comprará.

ElXokas vuelve a abrir el debate del precio que tendrá GTA VI

La cuenta de TikTok elcompayosh ha sido la encargada de recoger las declaraciones del gallego, que preguntó directamente a su chat quién no va a jugar al nuevo título de Rockstar. Antes de que sus seguidores pudiesen responder, el streamer lanzó su predicción: “Solamente no va a jugar a GTA VI el que no se lo puede permitir. Yo creo que todo el que se pueda permitir jugar a GTA VI, lo va a jugar”.

Esto llevó al Xokas a hablar del precio, especulando que la versión estándar podría superar los 80 y los 90 euros hasta llegar a los 100. Para el creador de contenido este presupuesto será demasiado para muchos, sobre todo teniendo en cuenta que necesitas una consola de última generación.

Aun así, ElXokas hizo una encuesta entre su chat para comprobar cuántas personas lo comprarán el día de su salida, teniendo un resultado del 55%. El resto estaba formado tanto por gente que no lo comprará porque no puede pagarlo como por jugadores que prefieren otro tipo de títulos.