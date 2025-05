TheGrefg habla de Frank Cuesta y recuerda que le donó 50.000 dólares de su bolsillo: "Ya no sé lo que es verdad"

La credibilidad de Frank Cuesta está viviendo unas horas críticas tras todos los audios que se están filtrando con declaraciones polémicas. Después de que en los últimos días pareciese que volvía a ver algo de luz con las palabras de la persona que compartió estos audios siendo incapaz de asegurar que fuese un “asesino de animales”, después del último directo de TheGrefg su imagen ha vuelto a verse dañada.

Hay que recordar que el creador de contenido murciano fue uno de los grandes apoyos del animalista cuando este estuvo a punto de perder el Santuario, viajando a Tailandia para grabar con él y dándole todo lo recaudado en un directo que duró un día entero.

Además de esta suma a la que aportaron los seguidores del streamer con sus donaciones, Grefg también quiso entregarle el dinero que la plataforma Kick le pagó por haber hecho el directo en esta web, sumando otros 50.000 dólares que salieron del bolsillo del creador de contenido, que encima adelantó todo el dinero porque Frank lo necesitaba cuanto antes.

TheGrefg reconoce que ha escrito a Frank Cuesta para preguntarle por lo que está sucediendo y que no le ha respondido

Teniendo en cuenta esta situación y las últimas informaciones sobre el animalista, TheGrefg no ha podido seguir guardando silencio. El creador de contenido ya había dejado claro que no ponía la mano en el fuego por Frank, pero ahora ha ido un paso más allá con sus últimas palabras (recogidas por la cuenta de Javi Oliveira).

Aunque en un principio el murciano recalcó que en su estancia en el Santuario todos le trataron muy bien, también dejó claro que eso no significa nada. “Yo ahora mismo chicos, estoy también en una situación de pensar, ¿qué coño está pasando?”, recalcó el streamer.

TheGrefg dejó claro que él no tiene ninguna información y que es el primero que no sabe ni qué creer ni qué hizo Frank con el dinero que se le donó, explicando que le ha escrito personalmente, pero que todavía no ha recibido ninguna respuesta.

Sea como sea, está claro que el murciano no ha querido posicionarse de ningún lado, afirmando que lo mejor es esperar a que se aclare la situación antes de dar nada por hecho.