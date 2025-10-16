PlayStation Plus Extra y Premium confirma sus juegos para el mes de octubre con varios bombazos

Sony ha revelado el catálogo completo de PlayStation Plus Extra y Premium correspondiente a octubre de 2025, en una de las actualizaciones más destacadas del año. La selección, disponible desde el 21 de octubre, refuerza la apuesta del servicio por ofrecer grandes producciones, clásicos inolvidables y propuestas que encajan a la perfección con el ambiente de Halloween.

La compañía ha decidido centrar el protagonismo del mes en el terror y la narrativa cinematográfica, con la llegada de dos de los títulos más esperados de los últimos años: Silent Hill 2 y Until Dawn. Junto a ellos, se incorporan otras producciones que amplían la variedad de géneros dentro del catálogo, desde la acción hasta la supervivencia y el drama interactivo. Los juegos que se suman a los niveles Extra y Premium son los siguientes:

Silent Hill 2 (PS5)

Until Dawn (PS5)

V Rising (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS5 y PS4)

Poppy Playtime: Capítulo 1 (PS5 y PS4)

As Dusk Falls (PS5 y PS4)

Wizard with a Gun (PS5)

En el caso de los usuarios de PlayStation Plus Premium, el mes llega acompañado de un añadido nostálgico muy esperado: Tekken 3, que regresa como parte del catálogo de clásicos disponible en PS5 y PS4. Este guiño al pasado refuerza la intención de Sony de mantener vivo el legado de sus franquicias más icónicas, al tiempo que amplía su oferta de títulos modernos.

Unos juegos llegan y otros se marchan de PlayStation Plus

Como suele ocurrir con cada actualización, la llegada de nuevos juegos implica también algunas salidas. A partir del 21 de octubre abandonarán el servicio Battlefield 1, The Dark Pictures: House of Ashes y Devil in Me, entre otros. Los suscriptores aún podrán disfrutarlos hasta esa fecha antes de su retirada definitiva.

El catálogo de octubre se perfila como uno de los más sólidos del año para el servicio, combinando grandes estrenos, terror psicológico y experiencias narrativas que buscan consolidar el valor de PlayStation Plus frente a sus competidores. Con esta alineación, Sony demuestra su intención de cerrar el año con fuerza y mantener su posición como una de las plataformas de suscripción más completas del sector.