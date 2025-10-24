Plex delcara su amor a Aitana con un vídeo viral bailando a ritmo de "Superestrella" y ella reacciona: "Otro nivel"

Aitana Ocaña está atravesando uno de los momentos más brillantes de su carrera. La artista catalana, que hace apenas unos años debutaba ante las cámaras de un talent show, se ha convertido en un fenómeno del pop español con proyección internacional.

Tras el rotundo éxito de su gira Metamorfosis Season, que llenó estadios y confirmó su estatus de estrella global, Aitana prepara una nueva gira mundial con la que llevará su música a Europa y América Latina.

A este impulso se suma el lanzamiento de “Superestrella”, uno de sus singles más virales hasta la fecha, convertido ya en himno generacional. La canción, incluida en su último disco “Cuarto Azul”, ha conquistado las plataformas digitales y las redes sociales, donde miles de fans replican los versos y coreografías de un tema que, dicen, estaría dedicado a Plex, la pareja del cantante.

Precisamente, ha sido el creador de contenido el que ha protagonizado uno de los “trends” más virales con la canción de “Superestrella”. Plex no ha dudado en sumarse a este reto junto al también influencer Ibai Llanos, una forma de declarar su amor por Aitana en forma de pasos baile, aunque queda claro que lo suyo no es la danza…

En menos de una hora, el vídeo casi ha alcanzado los 100.000 “me gusta”, entre los que se encuentran los de la propia Aitana, que no ha dudado en aplaudir públicamente la actuación de su novio y de Ibai Llanos: “Otro nivel, realmente”.

La pareja no lleva ni un año saliendo, y aunque al principio intentaron llevar su romance con toda la discreción posible, ya no ocultan los profundos sentimientos que hay entre ellos. Ahora comparten gestos de cariño en público y publicaciones que, sin ser excesivamente reveladoras, confirman una conexión sólida y cómplice. Ella le ha dedicado mensajes velados en entrevistas y él no duda en apoyarla en cada lanzamiento, convirtiéndose en su cómplice musical y personal.