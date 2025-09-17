Hollow Knight: Silksong apunta a Juego del Año, pero no es perfecto: los jugadores encuentran un error en una de sus escenas

El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong ha sido uno de los más destacados del año, generando gran expectación y aplausos por su ejecución. A pesar de ello, algunos jugadores atentos han detectado un pequeño error en una de las escenas del Acto 3: durante un momento cinematográfico, aparece inadvertidamente el cursor de un ratón de ordenador en pantalla. Este desliz fue señalado por un usuario en Reddit, quien publicó la imagen con aviso de spoiler, lo que permitió que otros jugadores lo vieran sin arruinar la experiencia narrativa. Aunque es un detalle menor, evidencia que incluso los juegos con un alto nivel de pulido pueden contener fallos visuales pequeños.

Por el momento, no está claro si este error se subsanará mediante parche, o si los desarrolladores lo dejarán como una curiosidad, casi un «easter egg» involuntario. En contraste con este incidente, se destaca otro detalle positivo del juego: hay un jefe secreto diseñado en homenaje a un seguidor que falleció en 2019, lo que refleja el cuidado que la desarrolladora pone en los matices y en la conexión con la comunidad. Además, Team Cherry ya ha anunciado que planea ajustar la dificultad de ciertos jefes, una medida que muchos jugadores estaban esperando.

Hollow Knight: Silksong tiene un pequeño error en una de sus escenas Team Cherry

Hollow Knight: Silksong es uno de los juegos mejor valorados del año

De esta manera, aunque Silksong no es perfecto, este error pequeño no empaña la recepción general: los elogios hacia la ambientación, el diseño, y la atención al detalle siguen siendo numerosos. La situación invita a reflexionar sobre cómo incluso las producciones más cuidadas pueden tener esos momentos fugaces que solo quienes analizan con detenimiento detectan. El título apunta a ser uno de los grandes protagonistas de la gala de The Game Awards que se celebrará el próximo 11 de diciembre.

La obra de Team Cherry se postula como uno de los firmes candidatos a ser Juego del Año 2025, demostrando el enorme trabajo que ha realizado el estudio australiano para la secuela, a pesar de haberse hecho demorar más de siete años desde que fuera anunciado de manera oficial.