Hollow Knight: Silksong es un juego difícil, pero un truco lo hace incluso más desafiante

La llegada de Hollow Knight: Silksong al mercado ha supuesto todo un terremoto que ha revolucionado el sector, paralizando incluso las tiendas digitales en la fecha de su lanzamiento. Uno de los aspectos que está definiendo al juego en sus primeros días en el mercado es la alta dificultad de la propuesta, algo que ha llevado a jugadores a crear un modo para rebajar estas expectativas. Sin embargo, hay otros que quieren un desafío mayor y un truco permite activarlo.

En Hollow Knight: Silksong, el modo Alma de Acero representa el máximo desafío disponible para los jugadores, ya que introduce la condición de muerte permanente, donde una derrota implica el final definitivo de la partida. Normalmente, este nivel de dificultad se desbloquea únicamente tras completar la historia principal, lo que obliga a superar el juego antes de poder enfrentarse a la experiencia más exigente.

Una combinación de botones activa el modo más difícil de Hollow Knight: Silksong

Sin embargo, existe un método que permite habilitar este modo desde el inicio, sin necesidad de terminar previamente la aventura. Para activarlo, basta con acceder al menú principal y dirigirse a la sección Extras. Una vez allí, se debe introducir una secuencia de botones muy concreta: Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha. Al ejecutarla correctamente, el juego responde con un efecto visual acompañado de un sonido especial que confirma la activación del truco.

Tras realizar este procedimiento, al comenzar una nueva partida el título ofrecerá la posibilidad de elegir entre el recorrido tradicional o iniciar directamente en Alma de Acero. De esta forma, cualquier jugador puede enfrentarse de inmediato a la variante más extrema, sin pasar por el progreso habitual.

La incorporación de este acceso rápido no solo rinde homenaje a los clásicos códigos secretos de la historia del videojuego, sino que también ofrece una opción pensada para quienes buscan una experiencia intensa y definitiva desde el primer momento. Gracias a este truco, se amplían las formas de disfrutar de Silksong, permitiendo a cada usuario decidir si prefiere afrontar una primera partida en condiciones estándar o arriesgarse a la tensión constante de una aventura donde cada error es irreversible.