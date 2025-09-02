TheGrefg explota contra Ibai y Ronin en su primer directo después de vacaciones por culpa de la Kings League

La relación entre TheGrefg e Ibai siempre ha tenido ciertos altibajos. Ellos mismos han reconocido que en su camino hacia al éxito han sufrido algunos desacuerdos que han provocado que su vínculo no fuese el más fuerte. Sin embargo, con el murciano participando en La Velada, parecía que este conflicto se había resuelto para siempre.

Ahora puede que la brecha se vuelva a abrir, y todo por culpa de la Kings League. TheGrefg ha reconocido en varias ocasiones estar muy cansado de ella por distintos motivos, pero en su último directo, el primer tras volver de vacaciones, ha vuelto a estallar centrando sus quejas en Ibai, Ronin y Porcinos además de en la propia liga.

TheGrefg tira de risa sarcástica con la propuesta de Ibai para la Kings League

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger el momento en el que TheGrefg abrió un enlace a un clip de la retransmisión que hizo Ibai en la cuenta de Ronin FC. En esos segundos de vídeo el vasco hablaba de cómo podría compatibilizar su rol como presidente del club de cuarta catalana con el de presidente de la Kings League.

Para el streamer, la solución pasa por jugar sus partidos los lunes, asegurando que ese es un buen día para la competición y que a la gente le gustará.

Ante estas palabras, TheGrefg no pudo evitar reírse y “echar la bronca a su chat” por compartir con él un clip de la Kings League sabiendo que no quería hablar de la liga porque “no quería calentarse ya en su primer directo”. Sin embargo, el murciano acabó entrando al trapo.

“¿Qué os pensáis, que me voy a calentar ahora y voy a decir que me cago en toda la pu... ya de esta liga, de Ibai, de Ronin, de Porcinos, de los horarios, del mercato, de los sobres, de los equipos y de los fichajes? Pues sí”, fueron las palabras del creador de contenido, que quiso detenerse ahí y asegurar que ya hablará “largo y tendido” sobre toda la situación.