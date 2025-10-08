IlloJuan acusa a Fortnite de haber hecho mucho daño a la industria del videojuego

La industria de los videojuegos y los creadores de contenido son un tándem que siempre se ha entendido mejor juntos, por mucho que el trabajo de estos últimos haya evolucionado y ahora trate temas mucho más diversos como viajes o comidas.

IlloJuan es uno de esos streamers que sigue centrándose en videojuegos, y en uno de sus últimos directos ha querido lanzar una reflexión sobre Fortnite y las consecuencias que ha traído su éxito a este mundo.

Aunque el malagueño resaltó que es un gran título que ha hecho muy bien su labor, también afirmó que “ha manchado” a otros, explicando que muchos juegos han perdido su naturaleza por su culpa.

IlloJuan habla de las consecuencias negativas de Fortnite

La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras de IlloJuan, que no centró su crítica en el juego de EpicGames como tal, sino en lo que había conllevado.

“Fornite ha manchado, ha inspirado a muchos otros juegos a hacer cosas que Fornite ha hecho, pero en juegos que, a lo mejor, no les pega nada por naturaleza [...] Yo creo que uno de los afectados más gordos de la industria es CallofDuty”, señaló el creador de contenido, centrándose en como el battleroyalepuso de moda las skins y como el título de Activision ha recogido ese testigo.

Lo cierto es que estas palabras de IlloJuan coinciden bastante con las quejas de la comunidad de CoD, que llevan un tiempo afirmando, al igual que el streamer, que es “ridícula” la apariencia que ofrece a día de hoy el juego.

Para el malagueño, el motivo detrás de seguir esta moda y de hacer caso omiso a las quejas de los jugadores es el dinero: “CallofDuty ya, de base, venden una barbaridad y son megamillonarios, pero si hacen esto es porque se tienen que hinchar a vender”.