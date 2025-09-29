James Gunn actualiza la fecha de estreno de la película de Batman en el DCEU

La esperada película de The Brave and the Bold, que presentará a Batman como protagonista por primera vez, ha recibido una importante actualización en el DCEU que lidera James Gunn. Como bien sabrás, Bruce Wayne es uno de los varios héroes que tendrán su momento en este relanzamiento de la franquicia, ya que se está preparando un reinicio de este icono de DC.

El proyecto ha estado en desarrollo desde que se produjo su anuncio, que se centrará en una versión consolidada de Batman en la franquicia que James Gunn dirige. Sin embargo, cada vez son más los espectadores que se preguntan cuándo se estrenará la película en las salas de cines.

La primera aparición de Batman en el DCEU de James Gunn

James Gunn no suele ser esquivo a responder algunas de las inquietudes más importantes del DCEU. De hecho, el director es muy activo en Threads. Uno de los rumores que comenzó a extenderse recientemente era que el filme de Batman podría estrenarse pasada esta década, lo que implicaría una fecha demasiado tardía. El codirector ejecutivo de DC Studios decidió pronunciarse al respecto de esta situación con una importante actualización.

Esta vez no se extendió demasiado, ya que James Gunn simplemente respondió con un escueto "no". En este sentido, el cineasta fue prudente al no adelantar una posible ventana de estreno. Sin embargo, este próximo estreno de DC Studios aún tardará en estrenarse. Por ahora, un guionista continúa trabajando en la presentación de Batman, aunque se desconoce quién escribe el guion. Andy Muschietti está al frente como el director de la producción.

Una parte del público ha asumido que, dado que la franquicia de Batman de Matt Reeves regresa en 2027, DC Studios tendría que esperar para dar el pistoletazo de salida al reinicio de Batman. Aunque es probable que ambas películas no se estrenen el mismo año, no significa que se tenga que esperar hasta 2030 o 2031.

A medida que la línea de tiempo del DCEU continúa expandiéndose, James Gunn ha hablado sobre la importancia que tienen algunos nombres en la franquicia. Eso se traduce en que The Brave and The Bold podría finalmente cerrar este primer ciclo. Con suerte, si el guion se termina a principios de 2026, el mundo estará más cerca de conocer la próxima versión cinematográfica de Batman.