La nueva película de Batman confirma que un importante villano de DC conoce su identidad secreta

Por sorprendente que parezca, la identidad secreta de Batman se ha revelado en su nueva película, con un villano de DC haciendo exactamente lo que se había anticipado. Dicho esto, en el cine de superhéroes, la cuestión de la identidad secreta no se ha tratado de la misma forma que en los cómics. De hecho, en varias producciones las identidades de los héroes son conocidas por el público. Aun así, las películas de acción real de Batman no se suman a esa tendencia.

Esto se debe a que este elemento es una parte fundamental del personaje, por lo que las numerosas versiones de acción real de Bruce Wayne se han esforzado por mantenerla así. En lo que respecta a la animación, esto también suele ser cierto en la mayoría de las ocasiones. En este sentido, Batman casi reveló su identidad, pero Bruce Wayne no está detrás de la máscara.

Una versión alternativa de Batman

La nueva película de Batman forma parte de una iniciativa Elseworlds, lo que significa que existe de forma independiente del DCEU que lidera James Gunn. Por ese motivo, Aztec Batman: Clash of Empires introduce cambios importantes en el héroe y los enemigos más conocidos a los que suele enfrentarse. En más de un sentido, esta producción con clasificación R se siente realmente fresca.

Lo más sorprendente es que Dos Caras, quien interpreta a Hernán Cortés, termina descubriendo la identidad secreta de Batman. Al principio de la película de animación, antes de que Catwoman le cortara la cara y se convirtiera en Dos Caras, Hernán Cortés masacró al padre de Yohualli y al resto de habitantes de su aldea tras su negativa a cooperar. Aunque su aparición en la película fue breve, es evidente que el padre de Yohualli dejó una huella imborrable en él.

Más adelante, cuando Batman se enfrenta a Dos Caras, emplea las mismas palabras que su padre le había dicho previamente al villano. Tras escuchar las palabras del padre de Yohualli salir de la boca de Batman, esta variante es capaz de encontrar una conexión clave. Esto confirma que el mayor villano de Batman en este universo conoce su secreto más importante.