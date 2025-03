Los jugadores de PlayStation Plus están cancelando sus suscripciones por un motivo muy claro: "Sony nos ha mentido"

Los jugadores de PlayStation Plus Extra y Premium ya pueden disfrutar de las 12 nuevas adiciones al catálogo de la plataforma de suscripción de la compañía japonesa. De este modo, todos aquellos que lo deseen disponen de cientos de horas de entretenimiento en sus PS5 y PS4. Del mismo modo, ya se conocen cuáles serán los juegos que se marchen del catálogo durante el mes de abril. De este modo, ahora la actualidad se centra en saber qué juegos sustituirán a Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Con las predicciones y las solicitudes de los jugadores ya publicadas, ahora solo queda esperar a que lleguen las 17:30h (horario peninsular español) de mañana, 26 de marzo, para que se produzca el anuncio oficial por parte de PlayStation. No obstante, hay jugadores que ni siquieran están esperando a saber cuáles son los títulos elegidos en esta ocasión, pues están cancelando sus planes de suscripción por un motivo bastante claro: Sony ha incumplido una de sus promesas.

La subida de precio de PlayStation Plus no ha cumplido con lo prometido

Así los argumentan los jugadores a través de los foros de Reddit, asegurando sentirse engañados por Sony cuando se aseguró que la subida de precio de PlayStation Plus estaba destinada a poder ofrecer servicios de calidad y mejores títulos en el catálogo. Con ello, un jugador abrió un hilo aseverando que cancelará su suscripción por este motivo, algo que han apoyado otros usuarios. "Estoy en la misma situación. Me di cuenta de que casi nunca juego a los juegos mensuales que llevo coleccionando más de 10 años", argumentaba uno de los jugadores.

"Me identifico. Me uní a Extra Plus cuando Stray salió como lanzamiento inicial, y sin duda obtuve buenos beneficios de mi suscripción. Pero con el tiempo, me doy cuenta de que realmente no me gusta el modelo de suscripción. Así que también lo dejé terminar antes de tiempo este año y me estoy divirtiendo mucho revisando mi propia lista de juegos pendientes que tengo", se puede leer entre las opiniones de los foros.

Además, teniendo en cuenta que a partir del próximo enero de 2026 ya no habrá presencia de juegos de PS4 en el catálogo de PlayStation Plus, también puede ser un motivo de peso para cancelar las suscripciones.