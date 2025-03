PlayStation Plus Essentials abril 2025: estos son los juegos más solicitados por los jugadores

PlayStation Plus ya ha terminado con toda la ronda de actualizaciones correspondiente al mes de marzo, por lo que los usuarios ya están pudiendo disfrutar de los 12 nuevos juegos disponibles en el catálogo de PlayStation Plus Premium, al tiempo que ya saben cuáles serán los títulos que abandonarán la plataforma durante el mes de abril. Ahora toca saber cuáles serán los juegos gratis que sustituirán a Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, que aún se pueden obtener en PS5 y PS4 hasta el 1 de abril.

Ahora que ya se conoce la fecha oficial para la revelación de los planes de PlayStation Plus durante el próximo mes de abril, nosotros ya hemos realizado nuestras predicciones al respecto. De este modo, la comunidad de jugadores de las consolas de Sony también acostumbra a realizar este proceso cada mes, intentando vaticinar aquellas propuestas que pasarán a formar parte de manera gratuita para todos los suscriptores del programa.

Los 3 juegos más solicitados en PlayStation Plus para el mes de abril

La comunidad de PlayStation Plus está en plena efervescencia, y los foros de Reddit se han convertido en el epicentro de las especulaciones sobre los títulos gratuitos que llegarán al servicio en abril de 2025. Lejos de basarse en filtraciones confirmadas o anuncios oficiales, estas listas reflejan los deseos más fervientes y las predicciones de los jugadores de PS5 y PS4, quienes no dudan en compartir sus apuestas. Aunque todo queda en el terreno de la imaginación por ahora, la historia ha demostrado que los sueños de los fans a veces se alinean con la realidad, lo que mantiene la expectación en su punto más alto.

Assassin’s Creed Mirage

Lies of P

RoboCop: Rogue City

Entre los nombres que resuenan con fuerza están Assassin’s Creed Mirage, Lies of P y RoboCop: Rogue City, una combinación que, de materializarse, sería un auténtico golpe sobre la mesa para los suscriptores. Sin embargo, tocará armarse de paciencia hasta el 26 de marzo de 2025 a las 17:30h (hora peninsular española), momento en que PlayStation desvelará oficialmente los juegos de PS Plus para el próximo mes. Hasta entonces, las conjeturas seguirán alimentando el entusiasmo de una comunidad que no pierde la esperanza de ver sus favoritos en la alineación.