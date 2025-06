Lennie James confirma si volverá como Morgan Jones en 'The Walking Dead'

Lennie James ha compartido su visión sobre el futuro de su personaje en The Walking Dead. Lo cierto es que el actor interpretó a uno de los personajes más queridos de la icónica franquicia de zombis, ya que tuvo un rol importante tanto en The Walking Dead como en Fear the Walking Dead. Aunque Morgan Jones fue asesinado en la serie de cómics original que creó Robert Kirkman, el personaje continúa con vida en el universo televisivo de AMC.

Este escenario es el que ha generado numerosas especulaciones que sugieren su posible regreso en alguna de las series derivadas que se relacionan con la serie troncal protagonizada por Rick Grimes. Pues bien, si esperabas ver más de Morgan Jones en televisión, parece que no estás de suerte. Lennie James afirma que no hay ninguna historia en desarrollo relacionada con Morgan en ninguno de los spin-offs de The Walking Dead, ya sean actuales o futuros.

El legado de Morgan Jones en 'The Walking Dead'

En el emotivo final de Fear the Walking Dead, Morgan regresa a Alexandria con la intención de intentar reencontrarse con Rick Grimes y otros supervivientes con los que ha forjado una amistad a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que Morgan Jones sigue vivo, Lennie James ha explicado la compleja situación del personaje de la siguiente forma:

"No he oído nada. Esa es la verdad. Si hubiera oído algo, no te lo diría. Me hacen esa pregunta a menudo, pero tal como están las cosas, a día de hoy, no he escuchado nada".

La verdad es que Lennie James ha sido muy abierto sobre la idea de que no parece haber un regreso de Morgan Jones a The Walking Dead en camino. Sin embargo, que Lennie James no haya sido informado sobre sus planes para Morgan Jones no significa que estos proyectos no existan. Y, como el actor ya sugirió, si lo invitan de nuevo a la franquicia de The Walking Dead, mantendría su participación en secreto.

Dicho esto, Morgan Jones es uno de los pocos personajes principales de la serie original de The Walking Dead que no ha muerto. Es lógico suponer que existe una razón que explique por qué sigue con vida. El cierre perfecto de Morgan Jones podría ser su reencuentro con Rick Grimes. Pero, como todos los seguidores de la franquicia saben, las cosas no funcionan así en el universo de The Walking Dead.