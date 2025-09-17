El mando de PS5 al fin incluye una de las funciones más pedidas por los jugadores

La última actualización de PS5, disponible desde hoy mismo, 17 de septiembre, llega con dos novedades pensadas para mejorar la experiencia de los jugadores y hacer que la consola sea más versátil y eficiente. Por un lado, se introduce un modo de ahorro energético que permitirá reducir el consumo de la máquina durante las sesiones de juego, aunque no todos los títulos serán compatibles. Este ajuste, que debe activarse desde el menú de configuración del sistema, depende de que los desarrolladores lo implementen en sus producciones mediante parches o actualizaciones.

En los juegos que lo integren, el sistema ajustará de manera dinámica determinados recursos, lo que podría traducirse en una ligera reducción gráfica o de rendimiento, siempre con el objetivo de gastar menos electricidad. Sin embargo, hay excepciones claras: los títulos de realidad virtual no podrán beneficiarse de esta opción, ya que PlayStation VR2 necesita que la consola trabaje a pleno rendimiento para garantizar una experiencia fluida e inmersiva. Entre los primeros juegos confirmados que ofrecerán soporte para esta función se encuentran Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yōtei, marcando así el inicio de lo que podría convertirse en un estándar dentro del catálogo de PS5.

El DualSense de PS5 ahora puede emparejarse con varios dispositivos a la vez

La otra gran novedad afecta directamente a los mandos. Con esta actualización, un único DualSense o DualSense Edge podrá permanecer emparejado con hasta cuatro dispositivos distintos al mismo tiempo, lo que supone un avance importante para quienes alternan entre PS5, PC, Mac u otros dispositivos compatibles. En lugar de tener que desvincular y volver a conectar el mando cada vez que se cambia de plataforma, bastará con alternar entre los diferentes “slots” de emparejamiento mediante combinaciones de botones, lo que hace el proceso más rápido e intuitivo.

Además, se ha incorporado un sistema de indicadores luminosos en el propio mando que permite identificar de un vistazo a qué dispositivo está conectado en cada momento. Este detalle, aunque sencillo, añade una capa de comodidad para los jugadores que utilizan su mando en varios entornos. En conjunto, la actualización refleja una apuesta clara por la eficiencia y la flexibilidad, reforzando tanto la sostenibilidad como la usabilidad de la consola en su día a día.