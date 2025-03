Marvel se disculpa por la versión emo de Peter Parker en Spider-Man 3 de la mejor manera

Uno de los momentos más controvertidos que se han producido en el legado de Spider-Man parece que se está resolviendo, ya que Marvel Comics habría dado una solución a una de las historias más desconcertantes de Spider-Man como franquicia cinematográfica. En la tercera película de Spider-Man que dirigió Sam Raimi, Sony mostró cómo Spider-Man experimentó un importante cambio de personalidad por culpa de su vínculo con Venom.

Y es que los espectadores quisieron dar un apodo a ese extraño comportamiento como unPeter Parker emo. Lo más sorprendente es que Peter Parker no llegó tan lejos en los cómics, pero una de las últimas cabeceras de Spider-Man mostró cómo se volvió un personaje mucho más difícil de tratar.

Peter Parker emo es un elemento polémico de Spider-Man 3

Tras superar ese bajón en el cómic The Amazing Spider-Man #70, Black Cat es quien decide enfrentarse a él con la verdad. Es Black Cat quien confirma que a nadie le gusta un Peter Parker emo. Por eso que le pide que se guarde esa parte de su personalidad para sí mismo. Por supuesto, esto supone una indirecta sutil a Spider-Man 3 con la que también menosprecian sus curiosas habilidades de baile.

Es cierto que esta caracterización del personaje fue uno de los aspectos más criticados de la cinta de Sam Raimi, pero la variante de Peter Parker emo se ha convertido en un icono del legado del héroe arácnido. Eso no evita que para Marvel Comics sea suficiente para mantenerla, ya que la editorial confirma que es una parte que la editorial espera dejar en el pasado.

Marvel retoma la variante de Peter Parker Emo en los cómics con un giro inesperado Marvel

Además, este Peter Parker emo ha perdurado como una de las versiones más cuestionadas de un personaje tan legendario en Marvel. Si bien es cierto que la versión del héroe de The Amazing Spider-Man no era tan mala, esa caída en la desesperanza tampoco fue bien recibida por los lectores.

Todo esto está relacionado con la idea de que la vida de Peter Parker no ha sido nada fácil, y tiene sentido que su optimismo se vea puesto a prueba por los numerosos desafíos a los que se enfrenta, tanto en su vida personal como en su camino siendo un héroe. Sin embargo, se excede un poco cuando estos desafíos terminan cambiando su personalidad para peor, llevándolo a tratar mal a los demás.

En este caso en particular, Black Cat consigue mantenerlo a raya, ya que Peter Parker encuentra una forma de salir reforzado. Es cierto que el Spider-Man emo no fue del agrado de mucha gente y, por muy divertidos que sean los memes que surgieron a raíz de Spider-Man 3, Marvel Comics sugiere que no quiere volver ahí nunca más.