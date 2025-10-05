Para mí, mejor que ‘No mires arriba’: un apocalipsis contado desde lo más íntimo

Cuando No mires arriba se estrenó en Netflix, conquistó al público con su tono satírico y su mirada irónica sobre un planeta al borde del colapso. Era un apocalipsis contado desde el humor y la crítica social, una forma fresca de abordar un género que normalmente se inclina por la acción y los efectos visuales más espectaculares.

Pero hay una película que ya había mostrado el fin del mundo desde un prisma completamente distinto: elegante, devastador y emocionalmente hipnótico. En lugar de gritos y caos, propone silencio, contemplación y una belleza abrumadora que transforma la catástrofe en una experiencia poética. Una joya que redefine cómo entendemos las historias apocalípticas en el cine.

Melancolía, poesía visual sobre el fin del mundo

Melancolía, dirigida por Lars von Trier, cuenta la historia de dos hermanas, Justine y Claire, que afrontan no solo la fragilidad de sus propias vidas, sino también la inminente colisión de un planeta con la Tierra. La amenaza cósmica es el telón de fondo de un relato mucho más íntimo, que trata temas cómo la depresión, el miedo y la desesperanza. Todos representados en un grupo de ser humanos que afrontan lo inevitable.

A diferencia de otras cintas del género, aquí no hay héroes ni épicas batallas por la supervivencia. Lo que ofrece es un retrato humano, desgarrador y al mismo tiempo fascinante, en el que cada plano está impregnado de simbolismo y belleza. Su atmósfera hipnótica y su ritmo pausado convierten el desastre en algo tan aterrador como sublime.

Melancolía está disponible en Filmin y se ha convertido en una referencia obligada dentro del cine apocalíptico. Una experiencia cinematográfica que va más allá del género y que merece ser descubierta.