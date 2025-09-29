MrBeast responde a las críticas por su vídeo encerrando a un concursante en una casa en llamas

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, es uno de los creadores de contenido más populares de YouTube, no en vano es el usuario con más seguidores de la plataforma. Con cada nuevo vídeo, el estadounidense busca superar sus propios límites con desafíos cada vez más grandes y espectaculares. Sin embargo, esa ambición no siempre es bien recibida, y su último vídeo es la prueba de ello.

El creador, acostumbrado a enfrentarse a polémicas relacionadas con la escala de sus producciones, se ha visto obligado a defenderse de las acusaciones con varios comentarios en los que insiste en que la seguridad de sus participantes siempre es una prioridad absoluta, aunque en esta ocasión la temática del vídeo invitaba claramente a pensar que había expuesto al concursante a un peligro real. Aun pesar de sus explicaciones el vídeo en cuestión ha generado un enorme debate sobre hasta qué punto se deben cruzar ciertos límites en el entretenimiento online.

MrBeast y el reto de “arriesgar la vida por 500.000 dólares”

El vídeo, publicado el 28 de septiembre de 2025 bajo el título "¿Te arriesgarías a quemarte vivo por medio millón de dólares?", comienza con una escena impactante: un concursante atado a una silla dentro de una habitación en llamas que debe liberarse, recoger bolsas de dinero y escapar. A partir de ahí, la producción despliega siete desafíos diferentes, todos relacionados con el fuego y bautizados por MrBeast como “Trampas mortales”.

El concursante elegido fue Eric, un experimentado especialista de cine que aceptó participar con el objetivo de ganar los 500.000 dólares del premio para ayudar a su padre enfermo de cáncer. A lo largo del vídeo, MrBeast recalca que Eric está acostumbrado a este tipo de pruebas extremas y que su equipo tomó múltiples precauciones. Entre ellas, capas de ropa ignífuga, gel retardante en la piel, ventilación contra el humo, un equipo de bomberos y médicos en el set, además de un sistema para apagar las llamas en cualquier momento.

Pese a estas medidas, lo que más circuló en redes fue un único fragmento del inicio, lo que llevó a que millones de usuarios tacharan al creador de “demoníaco”, “distópico” o incluso “peligroso”. En respuesta, MrBeast aseguró en YouTube y en X que “se toma la seguridad más en serio de lo que cualquiera puede imaginar”, aclarando que todo fue probado antes por varios especialistas.