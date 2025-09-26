Ibai le tira 5 penaltis a Joan García, portero titular del FC Barcelona, y le deja alucinado

Desde que Ibai comunicó que le daría menos importancia a los directos para crear contenido en otras plataformas, el vasco ha apostado muy fuerte tanto por YouTube como por TikTok, comenzando series y grabando vídeos muy especiales para sus canales.

Recientemente ha compartido otra de estas “miniproducciones” con un vídeo para el que ha contado con nada más y nada menos que el portero titular del FC Barcelona, Joan García.

Ibai, después de asistir a la gala del Balón de Oro, sigue demostrando sus lazos con el mundo del fútbol y en esta ocasión contó con el guardameta catalán para lanzarle cinco penaltis y averiguar cuántos puede marcarle una persona normal a un guardameta de élite.

La eficacia de Ibai contra Joan García desde el punto de penalti

El vasco explicó rápidamente el reto para ponerse manos a la obra cuanto antes ante un Joan que derrochaba seguridad en sí mismo, asegurando que solo le iba a marcar uno y porque se lo iba a dejar.

Con el primer tiro de Ibai llegó la primera parada y parecía que el pronóstico del portero se iba a cumplir, pero el segundo penalti, pegado alto y fuerte a la escuadra derecha, sirvió para darle confianza al creador de contenido, que se sorprendió incluso a él mismo con la forma en la que disparó: “No tengo palabras para lo que acaba de pasar”.

Al marcar el tercero Ibai aseguró que ya se daba por satisfecho, pero eso no le impidió anotar también los dos siguientes consiguiendo un brillante cuatro de cinco que impresionó incluso a Joan García.

“Has chutado los mejores penaltis que me han chutado en mi vida, tío”, afirmó el portero blaugrana después de que Ibai bromease mandando un mensaje a Florentino Pérez diciendo que estaba libre para fichar por el Real Madrid.