Estafan más de 1 millón de dólares a un usuario que donó dinero a MrBeast para su iniciativa Team Water

El auge de las iniciativas benéficas por parte de grandes creadores de contenido es un fenómeno que ya se ha convertido en tendencia. En España, lo hemos vivido con TheGrefg y con Auronplay, entre otros. Sin embargo, nada se compara con la campaña de MrBeast llamada Team Water. Esta iniciativa, que pretende llevar agua a muchas zonas de África donde no cuentan con este recurso de primera necesidad, ha batido todos los récords recaudando más de diez millones de dólares en un directo.

Sin embargo, estas causas tan nobles también invitan a que criminales se aprovechen de la buena intención de los usuarios. Esto le ha sucedido a uno de los mayores donantes, al que estafaron más de un millón de dólares mediante un fraude cuidadosamente orquestado que usó el prestigio del influencer como cebo.

MrBeast ofrece 100 000 dólares a quien ayude a capturar a los estafadores

El estafado es Erik Bergman, un empresario sueco que decidió apoyar el proyecto caritativo Team Water con una donación multimillonaria. Engañado con un falso esquema de criptomoneda, perdió cerca de 1,25 millones de dólares pensando que apoyaba la causa. Al darse cuenta del fraude, publicó su experiencia en X, describiendo la sensación como un "puñetazo en el estómago".

MrBeast reaccionó rápidamente y, en una muestra de compromiso con la credibilidad de su campaña, compartió el siguiente mensaje: “Ofreceré 100.000 dólares a quien dé información que conduzca al arresto de los responsables”. Su respuesta ha servido para dejar claro que no tolerará que se abuse del buen nombre de su iniciativa solidaria.

Este episodio recopila lo mejor y lo peor de la era digital, demostrando la gran capacidad de movilización social que tienen los creadores de contenido, pero también el riesgo real de que su confianza sea explotada por criminales.