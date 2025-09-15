La anécdota de Plex cenando con ElXokas y su novia en Bali: "De verdad creo que está enamorado"

Las relaciones sentimentales de los creadores de contenido han pasado a ser uno de los puntos que generan mayor interés entre sus seguidores, y si hay dos personas que han dado mucho que hablar en este sentido en el panorama español, esos son Plex y ElXokas.

Precisamente el youtuber realizó este pasado fin de semana un directo y hablando con su chat reveló que había coincidido con el gallego en Bali de la forma más inesperada, afirmando que incluso cenaron juntos acompañados por Zeling, la pareja del streamer, y que esto le permitió comprobar lo enamorado que está.

Plex asegura que vio a ElXokas muy enamorado

La cuenta de TikTok mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger las palabras de Plex, que comenzó contando la anécdota revelando el curioso encuentro que tuvo con Xokas.

Ninguno sabía que el otro estaba en Bali, pero coincidieron en la calle cuando ambos tuvieron un “enfrentamiento”. Según Plex, él se encontró con un chico que iba conduciendo una moto “un poco loco” y casi chocando con él, por lo que le terminó insultado.

Su sorpresa llegó cuando esta persona le respondió en español, con acento gallego, y cuando se quitó el casco comprobó que era ElXokas.

Después del encontronazo, quedaron a cenar tanto ellos dos como Zeling, la pareja del streamer, y en esa noche Plex quedó convencido de lo enamorado que está el creador de contenido: “No le había visto así nunca, le veía con su novia muy pendiente [...] Vi a ElXokas preocuparse por otra persona, entonces, de verdad creo que ElXokas está enamorado”.

A pesar de que el propio Plex destacó que después de cenar se fueron muy pronto a dormir y pasaron poco tiempo juntos, parece que el que compartieron fue suficiente para que él tuviese claro que la relación entre Xokas y Zeling es sincera.