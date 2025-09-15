Un cardiólogo desvela si es mejor fumar tabaco o vaper en el podcast de Jordi Wild

Aunque en un principio el contenido que predominaba en plataformas como Twitch o YouTube era el que estaba más vinculado a los videojuegos, hace mucho que estas webs cuentan con creadores que tratan temas mucho más importantes, como la salud.

El último caso ha sido el youtuberJordi Wild, que en su popular pódcast The Wild Proyect ha tenido como invitado al cardiólogo José Abellán para hablar sobre diversos temas relacionados con el cuidado del corazón.

Entre las preguntas que el creador de contenido le realizó al especialista, destacó la relacionada con una de las mayores modas de los últimos tiempos entre los jóvenes, el vaper. Muchos han dejado los tabacos tradicionales por esta nueva forma de fumar, por eso el youtuber quiso saber la opinión del cardiólogo sobre si hay un hábito menos nocivo que otro.

Vapear o fumar, parecido, pero no lo mismo

La pregunta de Jordi fue directa y sin ningún matiz, y la respuesta del cardiólogo igual: “Yo prefiero vapear que fumar, parece que todos los datos apuntan a eso. El potencial perjudicial de vapear es menor que el de fumar”.

De hecho, el doctor Abellán fue un paso más allá y aseguró que le parecería perfecto que todas las personas que fuman cigarros diesen el paso a fumar vaper, considerando este cambio “una reducción del daño”. Para ser más gráfico, el médico especificó que la diferencia entre un hábito y otro es la diferencia de tiempo que va a pasar hasta que un paciente tenga que pasar por la mesa de operaciones.

Por eso, quiso matizar y dejar claro que las dos maneras de fumar son negativas para el corazón y las arterias. Es más, desde su punto de vista y fijándose en datos oficiales, considera que el vaper, que es una alternativa menos perjudicial que el tabaco, se ha convertido en una puerta de entrada al mismo.