La muñeca Annabelle vuelve a dar qué hablar tras la muerte de uno de sus transportistas y Auronplay reacciona a la notica

Dentro del mundo paranormal y de los objetos reales que los amantes de este universo tienen en la lista de los más poderosos y terroríficos, la muñeca Annabelle podría ocupar perfectamente el primer puesto.

No son pocaslas historias que hay sobre ella y sobre su maldición, pero lo cierto es que este juguete no para de agrandar su leyenda con el paso de los años.

El último suceso vinculado con la muñeca ha sido el fallecimiento de uno de los transportistas que estaban llevándola de un lugar a otro en la gira que está realizando por Estados Unidos.

El streamerAuronplay ha reaccionado a esta noticia después de que, en su día, cuando empezó la gira, asegurase que él no creía para nada en que la muñeca tuviese ningún tipo de poder. A pesar del acontecimiento reciente, el creador de contenido se ha mantenido en sus quince, llegando a asegurar que haría un directo con ella en su escritorio.

Auronplay pide que le lleven a Annabelle para hacer un directo con ella en su setup

La cuenta de TikTok Mastuerzosfamily se ha encargado de recoger la reacción del creador de contenido a la noticia, que reconoció que ya estaba informado sobre lo que había pasado, pero le restó importancia: “No me creo que haya muerto por la muñeca”.

El streamer bromeó sobre la poca importancia que le da a la supuesta maldición que encierra este juguete, llegando a asegurar que estaría dispuesto a realizar un directo extensible con la muñeca en su escritorio para demostrar que no le iba a pasar nada por tenerla cerca sin ningún tipo de vitrina.

Ante los comentarios de su chat asegurando que si de verdad existiese esa posibilidad no se atrevería a hacer algo así, Auronplay fue muy tajante: “Lo juro por mi vida, no me produce ningún tipo de miedo una muñeca”.