Naughty Dog confirma el futuro de The Last of Us, por lo que una tercera parte cada vez parece más probable

La saga The Last of Us sigue siendo la columna vertebral de Naughty Dog, y el futuro de la franquicia es un tema de constante especulación entre la comunidad de jugadores. Ante el inminente lanzamiento de The Last of Us Parte II Remastered en el catálogo de PlayStation Plus, el propio Neil Druckmann, jefazo del estudio, ha ofrecido una perspectiva clara sobre la continuidad de la serie, confirmando que la narrativa no está cerrada, aunque los planes se mantienen en reserva.

En sus declaraciones, el estudio reafirma que la historia de The Last of Us se extenderá "de una u otra manera". Esta frase es clave, ya que si bien no confirma explícitamente el desarrollo de un The Last of Us Parte III tradicional, sí asegura que la saga tiene un futuro garantizado dentro de la compañía, ya sea a través de un nuevo título principal, spin-offs en formato de videojuego o quizás expandiendo el universo a través de otros medios.

The Last of Us Parte III, cada vez más cerca de ser realidad

El ejecutivo destacó que el equipo de desarrollo se toma su tiempo para asegurar que cualquier continuación o nueva entrega se sienta justificada y esté a la altura del legado narrativo de las dos primeras partes. El factor principal que rige los anuncios de nuevos proyectos no es la demanda comercial, sino encontrar el "momento adecuado" para que el equipo creativo comparta su visión.

Esta filosofía subraya el compromiso de Naughty Dog con la calidad sobre la prisa, sugiriendo que solo avanzarán con una secuela directa cuando tengan una idea sólida que honre a los personajes y la intensidad emocional que define a la franquicia. Por ahora, el foco se mantiene en el relanzamiento de Parte II Remastered y en los proyectos que el estudio tiene actualmente en desarrollo, postergando cualquier revelación importante sobre la continuación de la saga hasta que la dirección creativa esté completamente definida. Las palabras del directivo, por lo tanto, sirven para calmar la ansiedad de los fans sin comprometerse a un calendario específico de desarrollo.