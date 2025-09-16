The Last of Us Parte III es una posibilidad más real que nunca, aunque habría que esperar a PS6 para jugarlo

Desde hace tiempo los rumores en torno a The Last of Us Parte III no han dejado de crecer, pero lo cierto es que la idea de una nueva entrega estuvo presente en Naughty Dog desde el mismo final del desarrollo de la segunda parte. Según se ha revelado, el estudio celebró una reunión tras concluir The Last of Us Part II en la que se discutió cuál debía ser el siguiente gran proyecto del equipo. En aquel momento se pusieron sobre la mesa varias posibilidades: continuar la saga con una tercera entrega, rescatar alguna de sus franquicias clásicas como Uncharted o Jak and Daxter, o bien dar forma a una nueva propiedad intelectual de ciencia ficción que despertaba un interés notable entre los creativos. Esta última opción acabaría ganando peso en la hoja de ruta, aunque el germen de The Last of Us Parte III quedó plantado desde entonces.

Neil Druckmann, director creativo del estudio, ha alimentado recientemente la especulación al dejar entrever que The Last of Us todavía tiene historias importantes que contar. Algunas de sus declaraciones en entrevistas y publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como indicios de que una tercera parte está en los planes de Naughty Dog, aunque sin ningún tipo de confirmación oficial. A ello se suman movimientos curiosos, como las visitas al estudio de algunos actores relacionados con la serie de HBO, lo que ha disparado aún más las sospechas de los seguidores.

Naughty Dog quiere convertir Intergalactic en su nueva saga de éxito

Por ahora, lo único confirmado es que Naughty Dog trabaja en un ambicioso proyecto de ciencia ficción titulado Intergalactic: The Heretic Prophet, que ha pasado a ocupar el lugar prioritario en su calendario de producción. Aun así, el interés interno y externo por The Last of Us Parte III nunca ha desaparecido. La segunda entrega cerró de forma intensa y controvertida la historia de Ellie y Abby, pero también dejó abiertas líneas narrativas que podrían explorarse en el futuro. Por eso, muchos jugadores creen que el estudio acabará retomando este universo tarde o temprano. Lo que parece claro es que Naughty Dog nunca ha dejado de considerar la tercera parte como una posibilidad real, incluso aunque su enfoque actual esté centrado en otros proyectos.

De este modo, la intención del estudio californiano pasa por convertir a Intergalactic: The Heretic Prophet en una nueva franquicia que puedan alcanzar el nivel obtenido con otras sagas como Uncharted o la propia The Last of Us. Por el momento, habrá que esperar para ver en qué se traduce su estreno en PS5.