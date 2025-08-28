Los juegos gratis de PlayStation Plus de septiembre ya son oficiales en PS5 y PS4

Los juegos gratis de PlayStation Plus son uno de los grandes alicientes mensuales para los usuarios de PS5 y PS4, por lo que es una ocasión perfecta para sumar nuevos videojuegos a la biblioteca de títulos de las consolas de la compañía japonesa. Hace tan solo unas horas se han dado a conocer los correspondientes al mes de septiembre y hay novedades de lo más interesantes.

Sony ha confirmado oficialmente los títulos gratuitos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus durante septiembre de 2025. Desde el 2 de septiembre, los miembros de PS Plus podrán descargar y agregar permanentemente a su biblioteca los siguientes tres juegos:

Psychonauts 2 (PS4, compatible con PS5) : una aventura de plataformas y acción, creada por Double Fine bajo la dirección de Tim Schafer. El jugador controla a Raz, un joven psíquico que ingresa a la organización de espionaje psíquico “Psychonauts” y se enfrenta a conspiraciones mentales y humor surrealista.

: una aventura de plataformas y acción, creada por Double Fine bajo la dirección de Tim Schafer. El jugador controla a Raz, un joven psíquico que ingresa a la organización de espionaje psíquico “Psychonauts” y se enfrenta a conspiraciones mentales y humor surrealista. Stardew Valley (PS4, compatible con PS5) : aclamado simulador agrícola indie, en el cual heredas la granja de tu abuelo y trabajas por revitalizar la comunidad. Considerado uno de los juegos más influyentes del género “cozy farming”, ofrece crafteo, exploración, relaciones y desarrollo personal en un entorno rural vibrante.

: aclamado simulador agrícola indie, en el cual heredas la granja de tu abuelo y trabajas por revitalizar la comunidad. Considerado uno de los juegos más influyentes del género “cozy farming”, ofrece crafteo, exploración, relaciones y desarrollo personal en un entorno rural vibrante. Viewfinder (PS5 y PS4): juego de rompecabezas en primera persona con una mecánica única basada en fotografía. A través de una cámara instantánea, los jugadores manipulan el entorno al tomar fotos: lo que capturan se vuelve parte del mundo real, permitiendo resolver desafíos visuales ingeniosos y creativos.

Todos los títulos estarán disponibles para su descarga y vinculación a la biblioteca desde el martes 2 de septiembre y se podrán conservar de forma indefinida mientras se mantenga activa la suscripción a PlayStation Plus (Essential, Extra o Premium).

Los juegos gratis de PlayStation Plus de agosto apuran sus últimos días

Además, los usuarios de PlayStation Plus tienen hasta el 2 de septiembre a las 11:00h (horario peninsular español) para reclamar los juegos gratuitos de agosto: Lies of P, DayZ y My Hero One’s Justice 2, antes de que sean reemplazados por la nueva tanda. Por lo tanto, todos aquellos que aún no se hayan hecho con dichos títulos deben apurar sus últimos días para poder sumarlos de manera permanente al catálogo, siempre y cuando la suscripción a PlayStation Plus siga activa.

La nueva selección de títulos abarca diferentes géneros: desde la narrativa fantástica y la plataformera (Psychonauts 2), hasta la relajante gestión agrícola (Stardew Valley) y los ingeniosos desafíos visuales (Viewfinder), ofreciendo una variedad notable para los suscriptores de todas las categorías. Por lo tanto, es un buen mes para los jugadores de PS5 y PS4.