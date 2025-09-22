Este próximo juego de Nintendo Switch 2 se puede convertir en el proyecto más caro hasta el momento

Nintendo se ha caracterizado durante décadas por ser una de las compañías más exitosas de la industria del videojuego. Además, siempre se ha diferenciado de otras marcas de consolas por evitar invertir cientos de millones en producciones, apostando siempre por mantener presupuestos más controlados y reducidos. Esa estrategia le ha permitido reducir riesgos y asegurar beneficios incluso en proyectos a largo plazo.

Sin embargo, el próximo gran lanzamiento de la compañía podría romper con esa tradición. Tras años de retrasos y complicaciones en el desarrollo, Metroid Prime 4: Beyond no solo es uno de los juegos más esperados de Nintendo, sino que también podría ser el más caro en toda su historia.

Metroid Prime 4: Beyond habría costado 100 millones de dólares

Según el usuario especializado Kiwi Talkz, el presupuesto del juego habría alcanzado los 100 millones de dólares, una cifra inédita para la compañía. Para ponerlo en perspectiva, el primer Metroid Prime costó apenas 10 millones, lo que refleja el salto de escala que ha dado la franquicia. De acuerdo con estas estimaciones, el título necesitaría vender al menos 5 millones de copias para recuperar la inversión, algo posible considerando que llegará tanto a Nintendo Switch como a la nueva Nintendo Switch 2 y que la compañía rara vez rebaja sus juegos de manera significativa.

El elevado coste se explicaría por los múltiples problemas que atravesó el proyecto: casi una década de desarrollo, retrasos constantes, un reinicio completo del juego con cambio de estudio y la necesidad de adaptarlo a la nueva consola de Nintendo. Aunque todavía no se sabe qué rendimiento podrá ofrecer en la Switch original, todo apunta a que Switch 2 se convirtió en la plataforma prioritaria del desarrollo.

Por ahora, Nintendo no ha confirmado estas cifras, que podrían ser estimaciones imprecisas. Aun así, se trata de una oportunidad poco común para que la compañía se acerque a ese perfil de presupuestos altos.