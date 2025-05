La nueva película de Stephen King podría ser su propia versión de 'Los juegos del hambre'

The Long Walk será una de las adaptaciones de Stephen King que se estrenarán en 2025. Lo más curioso es que esta próxima película ya se está comparando con lo que supuso Los juegos del hambre. Dirigida por Francis Lawrence, el tráiler de The Long Walk muestra a un grupo de jóvenes caminando rodeados de militares. Cualquiera que no pueda seguirles el ritmo es asesinado, y se promete un premio para el último que quede en pie.

A los conocedores de la saga de libros de Suzanne Collins esto les resultará familiar, por lo que las comparaciones ya han comenzado a extenderse en la red. Pero es que, sorprendentemente, existen aún más conexiones de lo que podría parecer. Aunque no ha sido un mal año en lo relativo a adaptaciones de Stephen King, The Long Walk parece ser el estreno más esperado.

El regreso de Stephen King al cine

Publicada originalmente en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman, una adaptación cinematográfica de esta aclamada novela ha estado circulando durante bastante tiempo. De hecho, algunos cineastas de renombre como George A. Romero o Frank Darabont estuvieron involucrados en varias ocasiones. Sin embargo, la película final parece tener un vínculo especial con otra franquicia extremadamente popular que es difícil ignorar.

Ambos proyectos se basan en novelas y giran en torno a los juegos más retorcidos en los que diferentes adolescentes se tienen que enfrentar entre sí. En ambos casos, estas pruebas mortales que son ejecutadas por fuerzas gubernamentales crueles también implican un premio considerable. Es esta promesa la que genera una enorme tensión en la nueva película inspirada en la obra de Stephen King.

Aunque es cierto que existen muchas películas como Los juegos del hambre, esta parece abordar temas e ideas similares. El nuevo tráiler muestra una conexión aún más importante con la franquicia protagonizada por Jennifer Lawrence. Y es que se nombra con orgullo a Francis Lawrence como el director oficial de The Long Walk.

La película The Long Walk se estrena el próximo mes de septiembre.