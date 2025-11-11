La nueva temporada de 'Los Anillos del Poder' busca recuperar el espíritu de la Tierra Media: te cuento cómo

Es evidente que la serie de Los Anillos del Poder aún no se siente como la franquicia de El Señor de los Anillos, que conquistó a medio planeta. Sin embargo, esta situación debería cambiar con la tercera temporada. La producción de Prime Video ha sido objeto de fuertes críticas desde que se produjo su estreno en 2022, principalmente debido a sus cambios respecto al canon de J. R. R. Tolkien.

Esta tendencia se ha prolongado durante varias temporadas, pero tales ajustes podrían ser más fáciles de evitar en los próximos capítulos de Los Anillos del Poder. La última vez que se vieron a los personajes de la Segunda Edad en la segunda temporada, acababan de escapar de la caída de Eregion tras el engaño de Sauron a Celebrimbor.

Sauron y el surgimiento del Señor Oscuro

La realidad es que todos los Anillos de Poder ya están forjados, aunque el Señor Oscuro aún no ha canalizado su poder y maldad hacia el Anillo Único, el que es considerado el más importante. Una vez que esto suceda, Sauron podrá empezar a controlar a quienes porten los Siete Anillos de Enanos y los Nueve Anillos de Hombres. La tercera temporada debería explorar estos eventos, cambiando así el tono y la estética de la serie.

Como bien sabrás, Los Anillos del Poder se ambienta en la Segunda Edad de la Tierra Media, varios miles de años antes de los sucesos de la historia que protagonizó Frodo en El Señor de los Anillos. Esto, sumado a la compleja cronología de la serie de Prime Video, hace que no se parezca mucho al mundo de la Tierra Media al que la mayor parte del público está acostumbrado.

Esto debería cambiar con el estreno de la tercera temporada. Al final de la última emitida, se vio a Elrond y los Elfos, que habían huido de Eregion, llegando a un valle que con el tiempo se convertiría en Rivendel. Además, el regreso de Nori indica que ella y su pueblo pronto se establecerán en la Comarca. Finalmente, el surgimiento de Sauron como el Señor Oscuro sugiere que Barad-dûr pronto se erigirá en Mordor.

En consecuencia, el mapa de la Tierra Media de Los Anillos del Poder comenzará a parecerse finalmente al de la época de Frodo. Además, se ha confirmado oficialmente que la próxima temporada retomará la historia tras un salto temporal. Esta es una excelente noticia, ya que el salto puede ayudar a solucionar los problemas de cronología de la serie.