'Stranger Things' prepara un cierre monumental: estos son los detalles confirmados del final en Netflix

Los hermanos Duffer han revelado cuál es la duración oficial del desenlace de la última temporada de Stranger Things. También se han pronunciado sobre cuáles de los mayores misterios de la serie se resolverán en el cierre. El estreno de la última temporada de Stranger Things está a poco más de un mes, mientras Netflix se prepara para despedirse de uno de los mayores éxitos televisivos del siglo XXI.

Como es evidente, la presión por el final de Stranger Things es inmensa, ya que no solo debe concluir satisfactoriamente las historias de un elenco de personajes muy querido, sino también dar una respuesta clara a uno de los secretos más importantes de la serie. ¿Qué es realmente el Mundo del Revés?

La influencia del final en el legado de 'Stranger Things'

En una entrevista con Variety, los hermanos Duffer revelaron que el episodio final de Stranger Things durará "alrededor de dos horas" y que finalmente desentrañará los misterios de esa aterradora dimensión paralela. Lo más probable es que la mayor parte de estas respuestas se basen en la participación de Vecna, así como en la confusión que rodeó la desaparición de Will Byers que cambió su vida. Cómo surgió el Mundo del Revés también sigue siendo un interrogante a resolver.

En este sentido, el Mundo del Revés nunca ha sido tan amenazante, sobre todo tras la desgarradora demostración de poder de Vecna. La quinta temporada comienza más de un año después de ese final de suspense devastador, pero los hermanos Duffer eran plenamente conscientes de en qué estaban trabajando mientras escribían la quinta temporada. La realidad es que llevaban años teniendo una idea aproximada de cómo sería la escena final de la serie.

"No nos costó mucho crearlo. Hubo elementos que se discutieron durante semanas, pero la idea central del final la teníamos desde hace muchísimo tiempo", contaba Matt Duffer. Aun así, Kate Trefry, una de las guionistas principales de Stranger Things, reveló que construir el final no fue sencillo, pese a que el equipo ya sabía cómo terminaría la serie. Es innegable que el final de una serie puede marcar el legado que tenga. De hecho, las críticas contra el desenlace de Juego de Tronos siguen siendo motivo de controversia. Stranger Things tiene que hacerlo muy bien si no quiere decepcionar al público.