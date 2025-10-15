Una teoría sobre Spider-Man cambia lo que se sabe sobre su conexión con Daredevil en el UCM

Spider-Man: Brand New Day podría ser una película que quede muy afectada por los eventos que acontecieron en Daredevil: Born Again, incluso si Matt Murdock no aparece. Esto se debe a que la teoría de Marvel Studios explica la posible conexión entre ambos proyectos. Como bien sabrás, Charlie Cox regresó al UCM como Daredevil en Spider-Man: No Way Home. El actor solo tuvo un cameo como Matt Murdock, pero fue más que suficiente.

Así comenzó la aventura de Charlie Cox en la Saga del Multiverso del UCM, con múltiples apariciones en diferentes apariciones que asentaron su inminente llegada. La más importante fue con su propia serie, Daredevil: Born Again, que transformó las situación de la ciudad de Nueva York en el UCM. Esto debería influir en Spider-Man: Brand New Day, sobre todo porque el personaje de Tom Holland también se encuentra Nueva York.

Una sorprendente conexión con 'Daredevil: Born Again'

Dicho esto, no se ha confirmado la participación de Charlie Cox en el reparto. Curiosamente, se sugiere que los héroes de Marvel Studios que regresarán en la película son The Punisher y Hulk. El personaje de Jon Bernthal también apareció en la primera temporada de Daredevil: Born Again. Tras una nueva actualización, una teoría podría haber revelado el impacto que Daredevil podría tener en la película.

Brad Winderbaum explicó que Daredevil: Born Again y Spider-Man: Brand New Day tendrá alguna conexión. Según parece, el público puede esperar que la segunda temporada de Daredevil: Born Again tenga algún impacto en la película de Spider-Man. El productor de Marvel Studios afirmó que la serie protagonizada por Charlie Cox "existe en gran medida en el mismo mundo y es importante". Sin embargo, Daredevil podría no aparecer en la película, ya que se explicó que se desarrollan historias diferentes

La teoría en cuestión sugiere que esa conexión podría provenir del villano. Al final de la primera temporada de Born Again, Kingpin acabó convirtiéndose en alcalde de Nueva York. Esto dejó a los justicieros completamente fuera de juego. En caso de que Wilson Fisk fuera derrotado en la nueva temporada, la historia de Spider-Man: Brand New Day tendría mucho sentido.

Lo que sabemos del próximo estreno de Spider-Man es que será una película de acción callejera con personajes como The Punisher, Scorpion y Tombstone. Si Kingpin es derrotado por Daredevil, se produciría un vacío de poder y los criminales podrían alzarse para tomar Nueva York. Una batalla tan importante por el control de la ciudad sería perfecta para el enorme escenario que ofrece una película del UCM. Spider-Man quedaría en medio de este caos.