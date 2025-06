Si ‘Obi-Wan Kenobi’ te dejó frío, esta miniserie tiene más corazón y aventura

Aunque Obi-Wan Kenobiprometía ser una de las series más potentes del universo Star Wars, muchos sintieron que a esta historia le faltaba alma, algo muy decepcionante teniendo en cuenta el potencial que tenía. La narrativa no terminaba de despegar y ni siquiera el regreso de personajes icónicos logró que la trama funcionase. Por eso, cuando otra producción, que encima está ambientada en el mismo universo, sí consigue emocionar de verdad y aportar una mirada más madura es digno de destacar.

La serie a la que me refiero no solo expande el universo galáctico, sino que lo hace desde una perspectiva mucho más adulta y política. Un relato en el que la épica y la emoción se construye desde el interior, con personajes reales y dilemas éticos que provocan que la historia absorba completamente al espectador.

Una historia de resistencia y espionaje en el universo Star Wars

Andor es una de esas miniseries que sorprenden por su solidez narrativa. Aunque los fuegos artificiales y los cameos fáciles pueden parecer muy tentadores, sabe huir de ellos para que su historia ponga el foco en cómo nace una rebelión. Seguimos a Cassian Andor, un personaje aparentemente menor dentro de la saga, pero con una evolución personal que aquí se convierte en el motor de la trama.

Visualmente, Andor no pretende impresionar con batallas espaciales constantes, sino que se centra en escenarios más sobrios, poniendo los pies en el suelo para reflejar fielmente la opresión del Imperio. Ese tono contenido es precisamente el motivo de su fuerza argumental, aportando diálogos afilados y no vacíos, exponiendo las motivaciones de los personajes y logrando que cada episodio avance con un sentido claro de urgencia y emoción contenida, y no dando tumbos para llegar a un final impreciso.

Andor está disponible en Disney+ y se compone de una primera temporada de 12 episodios, con una segunda ya confirmada. Es una miniserie que demuestra que Star Wars aún tiene mucho que ofrecer cuando decide contar historias con más corazón, más política y más humanas.