Para mí, una obra maestra de ciencia ficción que es sublime: esta joya infravalorada merece tu atención

El género de ciencia ficción es principalmente conocido por concebir escenarios futuristas que desafían el presente más inmediato. Puede que la espectacularidad de estas propuestas se encuentre en el apartado visual, pero lo más interesante es cómo este tipo de películas desafían nuestro propio tiempo. Pues bien, Gattaca es una obra maestra de ciencia ficción que resultó ser demasiado ingeniosa.

Desde el principio del cine, la ciencia ficción ha ofrecido a los cineastas la oportunidad de traspasar los límites de lo posible. Incluso en la era del cine mudo, esa idea de la ciencia ficción no era un género que no soliese frecuentarse. Sin embargo, a medida que la tecnología cinematográfica avanzaba, también lo hacían las películas de ciencia ficción.

Un futuro donde el ADN define tu destino

Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ficción se volvió especulativa y aprovechó los miedos de una población que había visto lo que la tecnología era capaz de hacer. Eso sí, no todo era malo. Una parte de la ciencia ficción buscaba mostrar el prometedor futuro que nos aguardaba. Cada época ha tenido películas que se adelantaron demasiado a su tiempo y Gattaca demostró un tipo de ciencia ficción más introspectivo.

Gattaca presenta un futuro en el que la ingeniería genética determina el destino de las personas. En este mundo, los individuos concebidos de forma natural son considerados inválidos y se enfrentan a limitaciones sociales y laborales. Con la ayuda de muestras de ADN falsas y una estricta disciplina, Vincent logra infiltrarse en la corporación Gattaca y es seleccionado para una misión espacial. Es una interesante historia que explora el poder de la voluntad humana frente a los límites impuestos por la biología.

No tengo ninguna duda de que es una de las mejores películas de ciencia ficción de los 90. Además, Gattaca fue una idea interesante porque se apartó radicalmente de los diseños recargados de la mayoría de las películas de ciencia ficción que se estrenaron en esa década. De hecho, una buena parte de estos filmes se inspiraron en esta joya oculta al adoptar un enfoque similar en el diseño de producción.

Sin embargo, la rígida arquitectura empleada en la película también sirvió para acentuar lo que sucede con los personajes. Una de las principales razones por las que las películas de ciencia ficción de los 90 han caído en el olvido es que eran demasiado frías en su ejecución. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió con esta película. Gattaca recibió excelentes críticas, pero no es muy apreciada porque, de manera irónica, carece de un componente humano.