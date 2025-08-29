El origen del Doctor Doom de Robert Downey Jr. está en la película Iron Man, según esta teoría de Marvel

El estreno de Iron Man en 2008 no solo marcó el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel, sino que también consolidó a Robert Downey Jr. como el rostro ideal para Tony Stark. Años después de despedirse del personaje en Avengers: Endgame, el actor regresa al MCU en un papel radicalmente distinto: el de Victor Von Doom. Esto ha desatado una oleada de teorías entre los seguidores, que buscan cómo conectar ambos caminos.

Una de ellas propone que el origen del villano ya estaba anticipado en la primera película de Marvel Studios. La idea se apoya en un paralelismo inquietante, que la génesis de Doom refleja el inicio del propio Tony Stark, pero llevándolo hacia un destino mucho más oscuro.

Dr. Doom, un reflejo retorcido del viaje de Iron Man

En Iron Man, la captura de Tony y la construcción de su primera armadura en condiciones extremas representaron el punto de quiebre que lo transformó de un fabricante de armas arrogante en un héroe dispuesto a cambiar el rumbo de su vida. Pero, como plantea esta teoría, esa misma situación en un universo alternativo podría haber generado un desenlace completamente diferente.

El famoso discurso inicial de Stark sobre el “arma definitiva” cobra un nuevo sentido bajo otra lectura. Mientras que Tony terminó rechazando la lógica de la destrucción, un Victor Von Doom colocado en su lugar podría haberla abrazado, convirtiendo la genialidad tecnológica en el cimiento de su tiranía. De este modo, Avengers: Doomsday no necesitaría presentar a Doom desde cero, sino mostrarlo como una versión torcida de un camino que ya conocemos gracias a la primera película del UCM.

La propuesta también encaja con la lógica del multiverso, donde pequeñas variaciones en los mismos acontecimientos pueden dar lugar a héroes o villanos muy distintos. Así, Robert Downey Jr. no tendría que interpretar una variante de Tony Stark, sino a un Doom cuyo origen se construye como el reverso de la historia que él mismo protagonizó en 2008.