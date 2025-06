Pedro Pascal explica su escepticismo al aceptar el papel de Reed Richards en 'Los 4 Fantásticos'

Entrar en Marvel Studios no es sencillo. La realidad es que tienes que tener la suerte de que cuenten contigo para formar parte de las películas del UCM. Sin embargo, hay algunos actores que no están del todo convencidos en sumarse al tsunami que es Marvel Studios. De hecho, Pedro Pascal tenía dudas sobre interpretar a Reed Richards y explicó recientemente por qué se mostraba escéptico sobre aceptar el papel en el UCM.

Sin duda alguna, Pedro Pascal es un actor que se ha puesto de moda en los últimos años. Ha aparecido en algunos de los proyectos más ambiciosos como The Mandalorian, The Last of Us o Gladiator II, y finalmente hará su debut como Reed Richards cuando Los Cuatro Fantásticos se estrene el próximo 25 de julio. A poco más de un mes del estreno, la expectación se ha visto avivada por la descomunal campaña de marketing de la película, la cual ha destacado al equipo titular como los principales protectores de su mundo.

Las dudas iniciales de Pedro Pascal

En una entrevista con Empire, Pedro Pascal admitió que, si bien no era escéptico con el proyecto que se le presentó en Los Cuatro Fantásticos, sí que se mostró reticente a ser elegido para interpretar a Reed Richards debido a ciertas facetas de su caracterización. Él sugería que las características principales de Reed Richards como astrofísico y hombre de familia eran factores que no estaba seguro de poder representar de forma convincente. Así lo contaba:

"No era escéptico en absoluto sobre esta película… Pero sí lo era sobre la decisión de Matt Shakman al escogerme. Me preguntaba si podría desempeñar el papel lo mejor posible. Es decir, como astrofísico, como padre y como marido. Definitivamente, creo que fue el destino".

Los comentarios de Pedro Pascal abordan un tema relevante que ha sido objeto de debate en el UCM, ya que Reed Richards es uno de los personajes más conocidos de Marvel. Por eso es un personaje que conviene ser adaptado como es debido. Por otro lado, es cierto que la adaptación de la Primera Familia Marvel que llegó en 2005 tuvo críticas mediocres, pero la elección de Ioan Gruffudd como Reed Richards fue bien recibida.

Estas dudas de Pedro Pascal podrían reflejar el miedo que conlleva interpretar a un personaje tan popular de Marvel. Aunque ya ha demostrado tener una calidad de sobresaliente, aún está por verse si sus preocupaciones estaban bien fundadas o no. Pedro Pascal cuenta con un amplio historial como actor de prestigio, así que posiblemente tengamos la versión definitiva de Reed Richards en la gran pantalla.