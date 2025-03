La película Five Nights at Freddy's 2 anticipa una gran sorpresa

Una de las grandes adaptaciones al cine de los últimos años en el sector del videojuego ha sido Five Nights at Freddy's. La propuesta de terror basada en animatrónicos ha conseguido abrirse paso de un modo colosal entre los espectadores, motivo por el que la productora Blumhouse no dudó en renovar la adaptación para una segunda película, aunque el plan es extenderlo más si cabe con una saga completa, aunque eso dependerá de la aceptación con la que cuenten las siguientes cintas en producción.

En estos momentos, Five Nights at Freddy's 2 ya prepara su aterrizaje en las salas de cine para el próximo 5 de diciembre de 2025, de modo que todos los seguidores puedan descubrir los acontecimientos de su videojuego homónimo sobre el que se basará su argumento. No obstante, desde que se confirmara de manera oficial la cinta no se han podido saber grandes detalles de la misma, salvo alguna que otra imagen. Algo que estaría a punto de cambiar a tenor de los últimos movimientos.

Five Nights at Freddy's 2 ofrecería novedades de manera inminente

A través de las redes sociales se ha podido ver un vídeo de Jason Bloom, uno de los grandes responsables de Blumhouse Productions, en el que se hace referencia a todas las peticiones para recibir novedades sobre Five Nights at Freddy's 2. Una publicación que parece no decir nada, pero que puede haber revelado el mensaje "una semana", dando a entender que durante la próxima semana habrá información relevante a todo lo que está preparando la secuela de la saga en cines.

De este modo, la fecha que habría que apuntar en el calendario para, tal vez, ver el primer tráiler de Five Nights at Freddy's 2 sería el próximo 2 de abril. Una fecha de lo más curiosa, ya que coincide con el evento de presentación de Nintendo Switch 2, por lo que parece que en este inicio del mes de abril los seguidores del mundo de los videojuegos tendrán muchas cosas que celebrar. Por el momnto, habrá que seguir esperando hasta conocer las intenciones de la productora durante los próximos días.