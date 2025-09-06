La peor película de ciencia ficción de Prime Video es defendida por el productor: "No tenemos control sobre eso"

El productor que está detrás de la película de ciencia ficción peor valorada de Prime Video ha salido en defensa de la producción más comentada de las últimas semanas. Esta nueva versión de la obra de H. G. Wells tiene como protagonista a Ice Cube en el papel de un analista de seguridad informática que reacciona a un ataque alienígena que amenaza con destruir el mundo. Sobre el papel parece una idea interesante, pero la ejecución es tan irregular que la ha llevado a convertirse en una de las peores películas.

El efecto negativo fue tan demoledor que, poco después de su estreno, el filme recibió una puntuación del 0% en Rotten Tomatoes. Desde entonces, solo ha recibido una reseña positiva por parte de la crítica especializada. Sumada a un 21% del público, La guerra de los mundos se aseguró un puesto como una de las películas más malas de la década.

La controvertida recepción de una película que no deja indiferente

En una entrevista reciente, Patrick Aiello quiso pronunciarse en contra de las críticas recibidas. El productor reconoció que su intención era hacer una buena película. Si bien el objetivo era solo crear un producto de entretenimiento, no tenían control sobre el rechazo colectivo que el filme podría tener. Por sorprendente que parezca, también aseguró que las cifras de streaming justificarían el éxito de la película.

"Nadie se propone hacer una mala película. Nadie se levanta de la cama para ir a trabajar 12, 14 o 16 horas al día para hacer algo malo", argumentaba Patrick Aiello ante la imparable oleada de críticas. "Solo intentábamos entretener. Creo que hicimos una película buena para el dinero que tuvimos".

El principal problema de esta revisión de La guerra de los mundos es que la mayor parte de la acción transcurre en una pantalla de ordenador. De hecho, el filme se desarrolla mediante videollamadas o mensajes de texto. También fue criticada por su notable baja calidad y acusada de emplazamiento de producto. Sin embargo, el productor también negó esta estrategia comercial, explicando que se quería hacer un estreno en cines en lugar de que la película fuese directamente a streaming. Evidentemente, esto avivó aún más el malentendido.

Aunque no se llegó a confirmar la cifra exacta, parece que La guerra de los mundos tuvo un presupuesto reducido. Ese fue el aspecto crucial que acabó limitando la escala de la película. ¿Con más dinero podría haberse salvado? Posiblemente no, pero es la explicación oficial ante un resultado final que es considerado mediocre. Si bien es cierto que se pretendía hacer un filme divertido que resultase entretenido, el estreno demostró que la mayoría del público no quedó satisfecho después de verla.