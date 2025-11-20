Pierce Brosnan puede regresar a 'James Bond' en el próximo reinicio de Denis Villeneuve: te cuento cómo

Aunque parezca imposible, Pierce Brosnan ha dejado entrever la posibilidad de un regreso como James Bond. Aun así, existe un giro imprevisto. El actor galán, que ya tiene 72 años a sus espaldas, se sumó a la franquicia de espionaje como 007 en cuatro entregas. Lo más importante es que ha afirmado que no le interesa volver a ponerse el esmoquin una vez más, pero sí está abierto a la idea de reincorporarse al mundo del espionaje en un rol diferente.

Quizás incluso como un agente retirado, con prótesis y, por supuesto, con un toque de humor. Al menos eso es lo que ha comentado sobre este tema. En una entrevista, Pierce Brosnan admitió que aún recibe un aluvión de preguntas sobre James Bond. “Claro, la gente pregunta por James Bond, pero ese es el trabajo de otro", explicaba el retirado 007. "Las posibilidades de trabajar en esa película, de entretener… Va a ser emocionante ver qué pasa".

Pierce Brosnan como un agente retirado del MI6

Al preguntarle directamente si interpretaría a un agente retirado del MI6 en la próxima etapa de la franquicia, Pierce Brosnan sugirió que a veces lo consideraba, pero que en ocasiones simplemente había que pasar página. Lo que está claro es que la franquicia está atravesando una etapa completamente nueva en todos los sentidos posibles. A principios de este año, Amazon MGM Studios adquirió el control creativo, poniendo fin a una de las colaboraciones más longevas entre productora y franquicia de Hollywood.

Desde entonces, se han dado a conocer varias noticias importantes: Denis Villeneuve será el director que dirija la próxima entrega, con Amy Pascal y David Heyman ejerciendo de productores. Sumado a esto, Pierce Brosnan parece no descartar la idea de volver de alguna forma. Justo este año, confesó que leería el guion de Denis Villeneuve y Steven Knight sin pensarlo dos veces.

Aunque está abierto a regresar de alguna forma, Pierce Brosnan también se sinceró sobre el precio que se puede pagar por formar parte de una franquicia tan importante como esta. Señaló que estar encasillado en un papel como el del espía "interfiere mucho en la vida", bromeando con que ya había dicho todo lo que tenía que decir al respecto.

Con Steven Knight confirmado como guionista y Denis Villeneuve como director, el próximo capítulo de James Bond avanza con paso firme, pero el casting del nuevo 007 sigue siendo un misterio. En este sentido, el hecho de que el veterano James Bond vuelva como una figura de mentor o una misteriosa leyenda de la inteligencia no parece tan descabellado.