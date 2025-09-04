007: First Light confirma su fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler

La expectación por el próximo juego de James Bond ha ido en aumento desde su primer anuncio. Está claro que 007: First Light, desarrollado por el equipo detrás de la saga Hitman, debe buscar ofrecer una experiencia de espionaje llena de acción y sigilo, en la que los jugadores podrán asumir el rol de un joven James Bond enfrentándose a misiones que desafían tanto su inteligencia como sus reflejos.

La atención de los futuros jugadores no solo se ha centrado en la jugabilidad del título, sino también en cómo el juego logrará capturar la esencia tan especial del icónico espía británico. El gameplay mostrado recientemente ha servido para resolver parte de esas dudas, mostrando un combate estratégico en el que se utiliza mucho el entorno, permitiendo a Bond interactuar con objetos y escenarios de manera creativa.

Las primeras imágenes ya han generado entusiasmo, mostrando persecuciones, enfrentamientos y momentos que recuerdan al espíritu de las películas. Todo esto ha aumentado las expectativas de los jugadores, que ya saben cuándo podrán enfrentarse a la historia completa.

007: First Light ya tiene fecha oficial para su llegada

Durante el último State of Play de PlayStation, IO Interactive reveló oficialmente que007: First Light llegará el 27 de marzo de 2026. Junto a este anuncio, se mostró un tráiler de aproximadamente 2 minutos con escenas de jugabilidad, incluyendo combates, sigilo y el uso estratégico del entorno, como activar candelabros o aprovechar elementos del escenario para derrotar enemigos.

La historia tratará de un joven James Bond que persigue a un objetivo, combinando acción intensa con la intriga característica del universo Bond. Además, por ahora, el título no tendrá que competir con grandes lanzamientos en esa fecha, aunque la marca James Bond por si sola crea suficiente interés como para que eso no sea un motivo de preocupación.

Ya queda menos para que los jugadores de PlayStation 5 puedan sumergirse en esta experiencia de espionaje que, seguramente, nos desvele más sobre su historia de aquí a su lanzamiento.