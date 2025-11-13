PlayStation adapta una de sus sagas más icónicas al formato móvil: todo lo que necesitas saber de Horizon: Steel Frontiers

La saga Horizon, una de las más icónicas del catálogo de PlayStation, da un paso decisivo hacia la expansión global con el anuncio de Horizon: Steel Frontiers, un ambicioso MMORPG ambientado en el universo postapocalíptico de Aloy. El proyecto nace de la colaboración entre Guerrilla Games y el estudio surcoreano NCSoft, responsable de grandes éxitos del género multijugador masivo. Su lanzamiento está previsto para PC y dispositivos móviles, marcando así la primera vez que la franquicia abandona las consolas de Sony para explorar nuevas plataformas.

El juego llevará a los jugadores a una región completamente inédita conocida como Deadlands, inspirada en los desiertos del suroeste de Estados Unidos. En este vasto territorio, los usuarios podrán crear su propio cazador de máquinas y unirse a diferentes tribus, participando en un mundo dinámico lleno de enfrentamientos, alianzas y amenazas mecánicas. A diferencia de las entregas principales, Aloy no será la protagonista; en su lugar, cada jugador podrá desarrollar su propio personaje y progresar mediante un sistema de personalización profunda, habilidades especiales y equipo obtenido al derrotar a las criaturas mecánicas que dominan el entorno.

El título combinará exploración, combate cooperativo y competitivo, además de ofrecer eventos masivos en los que cientos de jugadores podrán enfrentarse a las imponentes máquinas características de la saga. También se incluirán elementos de supervivencia y recolección, así como la posibilidad de montar y domesticar criaturas, ampliando las posibilidades tácticas del mundo abierto.

Una nueva dimensión para PlayStation en el mercado móvil

Horizon: Steel Frontiers adoptará un modelo free-to-play, con la intención de construir una comunidad amplia y duradera. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y apunta a estrenarse entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Una nueva estrategia para la compañía japonesa en el mercado móvil, ya que recientemente también se ha confirmado el desarrollo de una nueva entrega de Ratchet & Clank destinada a estas plataformas.

Con esta nueva entrega, la saga Horizon busca reinventarse más allá de las consolas tradicionales, combinando la narrativa y la estética inconfundible de Guerrilla Games con la experiencia multijugador a gran escala de NCSoft. Una apuesta que podría redefinir el futuro del universo de Aloy y abrir la puerta a una nueva etapa para las franquicias de PlayStation en el terreno del juego online global.