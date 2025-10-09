PlayStation Plus filtra uno de sus juegos de octubre en Extra y Premium y es uno de los mejores de 2024

Sony prepara novedades interesantes para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium durante octubre de 2025 —y uno de los títulos ya se habría filtrado. Según información compartida por el usuario billbil-kun, quien en múltiples ocasiones ha realizado filtraciones de lo más certeras en la comunidad Dealabs, se sugiere que Silent Hill 2 Remake podría ser uno de los grandes juegos que se añadirá al catálogo de octubre para esos niveles de suscripción. No obstante, habrá que seguir esperando a la confirmación oficial por parte de PlayStation para certificarlo.

Por otro lado, conviene recordar que los suscriptores ya pueden descargar los juegos gratuitos del mes de octubre para todos los niveles disponibles en PlayStation Plus, los cuales son Alan Wake II, Goat Simulator 3 y Coccoon. Además, durante el último State of Play se anticiparon algunas de las futuras adiciones al catálogo de Extra y Premium, como The Last of Us Parte II Remasterizado o Tekken 3, pero no todos los títulos han sido revelados oficialmente aún.

Uno de los mejores meses que se recuerda en PlayStation Plus

La filtración de Silent Hill 2 Remake como parte de los juegos de octubre para PlayStation Plus Extra y Premium genera expectación, pero aún no hay confirmación oficial. Mientras tanto, los suscriptores deberán prepararse para la retirada de seis juegos el 21 de octubre, asegurando jugar lo que les quede pendiente antes de que dejen de formar parte del catálogo activo de la plataforma de suscripción. También conviene estar atentos a los anuncios de Sony para ver qué otros títulos se sumarán próximamente.

Si la filtración resulta cierta, supondría un golpe de efecto para Sony, que apostaría por uno de los títulos más esperados del año para reforzar su plataforma de suscripción. En cualquier caso, el movimiento subraya la importancia creciente de los catálogos digitales como motor de fidelización, donde la rotación constante de juegos se ha convertido en una poderosa herramienta de marketing.