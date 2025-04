Pokémon TCG Pocket estrena su nuevo evento con más de 120 relojes gratis y otras recompensas

El juego de dispositivos móviles Pokémon TCG Pocket ha sido una de las grandes sorpresas del sector del videojuego durante los últimos meses. La franquicia se enfrenta a uno de sus momentos clave, ya que a finales del presente año se producirá el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A, el último título que llegará a Nintendo Switch y el primero en estrenarse en Nintendo Switch 2. Por lo tanto, la coexistencia de ambas propuestas puede ser clave para el entorno de la franquicia.

De este modo, Pokémon TCG Pocket se está manteniendo especialmente activo con expansiones constantes que ofrecen nuevas posibilidades a los jugadores que se están internando en la propuesta. Hoy, 30 de abril, se ha producido el estreno de Guardianes Celestiales, que incluye más de 200 nuevas cartas para los usuarios que quieran probar suerte con los nuevos sobres. Sin embargo, hay un evento paralelo que está ganándose el favor de todos los usuarios.

El evento de Rayquaza, una oportunidad de oro en Pokémon TCG Pocket

El evento actual de Pokémon TCG Pocket presenta una serie de desafíos contra una inteligencia artificial con dificultad progresiva, aunque accesible, diseñada para otorgar Sobres Especiales que incluyen a Rayquaza y su variante EX. Los enfrentamientos abarcan desde un modo estándar hasta uno avanzado, utilizando mazos con Pokémon débiles al tipo eléctrico, lo que permite a los jugadores explotar esta ventaja para completar las partidas y cumplir las misiones de manera eficiente. En caso de encontrar dificultades, se recomienda emplear el mazo de Pikachu EX, una opción altamente efectiva contra los mazos de Rayquaza.

A diferencia de eventos anteriores, como el de Lapras EX, que ofrecían recompensas limitadas, este evento destaca por su generosidad. Cada desafío completado otorga 15 Relojes de Arena, con 15 adicionales si se finaliza la partida dentro de un número específico de turnos, permitiendo acumular hasta 120 Relojes de Arena con un esfuerzo mínimo. Esto facilita una sólida apertura de sobres al iniciar la expansión. Además, los jugadores pueden obtener otras recompensas, como Relojes de Arena mágicos y Polvo Iris en cantidades menores. La lista completa de recompensas es la siguiente:

Relojes de Arena: 120

Polvo Iris: 100

Reloj de Arena mágico: 41

Reloj de Arena de eventos: 15

Recompensas aleatorias: Sobre Especial, Polvo Iris (25), Cupón de tienda (1)

Rayquaza EX representa uno de los principales atractivos de este evento, no solo por ser un Pokémon legendario emblemático y valorado por la comunidad, sino también por su viabilidad en el juego. A diferencia de cartas como Dragonite, que han perdido relevancia, Rayquaza EX ofrece un perfil competitivo gracias a su tipo neutral y su capacidad para acelerar energías como Pokémon básico, lo que lo posiciona como una carta con potencial impacto en el metajuego de la expansión Guardianes Celestiales.