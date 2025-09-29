Pokémon TCG Pocket filtra la carta inmersiva del nuevo set Deluxe EX

El universo del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon) está evolucionando con el lanzamiento de su nueva experiencia móvil, Pokémon TCG Pocket. Este título busca trasladar la emoción de coleccionar, intercambiar y combatir cartas al formato digital, introduciendo varias innovaciones que prometen revitalizar la franquicia para una nueva generación de jugadores. Las principales novedades se centran en dos conceptos clave: la Carta Inmersiva y el nuevo sistema de obtención, el Sobre Deluxe EX.

La característica más comentada es la Carta Inmersiva, que redefine el concepto de arte de cartas coleccionables. A diferencia de las tarjetas tradicionales con ilustraciones estáticas, este nuevo formato incorpora elementos dinámicos que convierten la ilustración de la carta en una escena tridimensional y animada. Estas cartas no solo son coleccionables, sino que ofrecen una vista en primera persona, permitiendo al jugador sumergirse en la atmósfera de la ilustración, como si estuviera observando el entorno del Pokémon. Esta adición eleva el valor estético de las cartas y añade una capa visualmente rica a la experiencia de colección.

La nueva expansión de Pokémon TCG Pocket se estrena el 30 de septiembre

En cuanto al método de adquisición, el juego introduce el Sobre Deluxe EX. Este formato representa un nuevo nivel de exclusividad dentro de la plataforma digital. Estos sobres contienen cartas de mayor rareza, incluyendo las codiciadas Cartas Inmersivas y variantes especiales de los Pokémon ex. El sistema está diseñado para ofrecer una emoción comparable a abrir un sobre físico, pero con la garantía de que el contenido es digital y está disponible instantáneamente en la colección del usuario.

Ambas funcionalidades confirman la estrategia de The Pokémon Company de utilizar la tecnología móvil para crear una experiencia de JCC Pokémon más accesible y visualmente avanzada, manteniendo intacta la esencia del juego de cartas original. TCG Pocket se posiciona como el puente entre el juego físico tradicional y el entretenimiento digital del futuro.