Pokémon TCG Pocket confirma la llegada de su nueva expansión

Cualquier producto relacionad con la franquicia Pokémones sinónimo de éxito y en el caso de Pokémon TCG Pocket no ha sido distinto. El título se ha consolidado como uno de los juegos móviles más populares del momento, capturando a millones de jugadores con su sistema de colección de cartas y mecánicas sencillas, pero adictivas. Desde su lanzamiento, ha sabido retener a los jugadores mediante expansiones gratuitas que amplían continuamente la variedad de cartas disponibles, y todo apunta a que van a seguir esta dirección.

Con la expectativa en aumento, los jugadores ahora tienen motivos para emocionarse, ya que se ha confirmado la próxima expansión que llegará al juego. La comunidad de entrenadores digitales está pendiente de cada anuncio, y cualquier novedad sobre cartas, habilidades o eventos especiales genera un gran revuelo.

El Sobre Deluxe EX y las megaevoluciones se acercan

El próximo 30 de septiembre estará disponible la expansión Sobre Deluxe EX, que traerá de vuelta algunas de las cartas más queridas de expansiones anteriores, aunque con ilustraciones completamente nuevas.

Entre los Pokémon destacados se encuentran Arceus y Buzzwole, y cada sobre incluirá de forma garantizada al menos una carta EX, facilitando que los jugadores consigan algunas de las cartas más difíciles de obtener hasta ahora. Aunque las habilidades de las cartas permanecen sin cambios, los nuevos diseños han generado debates sobre si esta renovación aporta suficiente valor al juego.

Además de este lanzamiento, Pokémon TCG Pocket también prepara la llegada de megaevoluciones, una de las mecánicas más esperadas por los jugadores. Aunque todavía no hay una fecha exacta, se espera que estén disponibles a partir del 30 de octubre, lo que añadirá nuevas estrategias y opciones a la hora de formar equipos competitivos.

Con estas novedades, Pokémon TCG Pocket continúa ampliando su experiencia de juego, ofreciendo nuevas oportunidades para coleccionar, competir y explorar las mecánicas de cartas más icónicas de la saga.